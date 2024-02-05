Geçtiğimiz günlerde resmî olarak ABD'de satışa sunulan Apple Vision Pro, Türkiye'de ikinci el ilan sitelerine düştü. ABD'ye gidip Vision Pro alan vatandaşlar, bu cihazı Türkiye'de satışa çıkardılar. Ancak ilanlar arasında dolandırıcılar da bulunuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro, geçtiğimiz günlerde Apple mağazalarına ulaştı. Böylece ABD'deki tüketiciler, şirketin son yıllardaki en inovatif ürününe ulaşma imkânı yakalamış oldular. ABD'de bulunan Türk vatandaşları ise oradan satın aldıkları Vision Pro'yu ilk günden Türkiye'de satışa çıkardılar. İlan siteleri, Apple Vision Pro ile doldu.

Sahibinden.com'u incelediğimizde 30 kadar Apple Vision Pro ilanı olduğunu görüyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'den verilen ilanlar, genel olarak 256 GB'lik versiyonlardan oluşuyor. Ancak 1 TB kapasiteli versiyon da an itibarıyla satışa çıkmış durumda. Yalnız şunu belirtelim, bazı satıcıların gerçek ürün görselleri kullanmadıkları dikkatimizden kaçmadı. Eğer bir Apple Vision Pro hayali kuruyorsanız dolandırılmamaya dikkat edin.

İlanlardan bazıları:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere ABD'den Vision Pro satın alan vatandaş, bu cihazı Türkiye'de "tutturabildiği" fiyattan satacak gibi görünüyor. Zira en uygun fiyatlı ürün için 139 bin TL, en pahalı ürün içinse 249 bin 990 TL isteniyor.

İlanlarda dikkatimizi çeken hususlardan bir tanesi, satıcıların randevu vermeye başlamış olmaları. Bu bağlamda; kimisi bugün itibarıyla teslimat yapacağını söylerken, kimisi ise 11-12 Şubat gibi tarihler veriyor.

Bu arada; Apple Vision Pro, daha şimdiden Türkiye'de de ilgi görmüş gibi duruyor. Çünkü bazı ilanlarda, ürünle ilgilenen ve çeşitli sorular soran kişiler olduğunu görüyoruz. Birkaç hafta sonra sokakta Apple Vision Pro ile gezen birilerini görürseniz şaşırmayın.

Dolandırıcılar yine Webtekno adını kullanıyor, dikkat!

İlanlardan bir tanesinde geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberdeki görsellerin kullanıldığını görmüş bulunmaktayız. Hatta ilan sitesinin ismine ait filigran ile webtekno'ya ait filigran, üst üste binmiş durumda. Bu ilanın bizimle ilgili olmadığını açıkça belirtelim. Webtekno olarak, ne Apple Vision Pro ne de farklı bir ürün satışı yapmıyoruz.