Apple Vision Pro'nun muhtemel Türkiye fiyatı, cihazın ABD'de satışa çıkmasıyla birlikte gündem oldu. İşte farklı vergilendirilme ihtimallerine göre Apple Vision Pro'nun muhtemel Türkiye fiyatı...

Apple Vision Pro, geçtiğimiz günlerde resmi olarak satışa sunuldu. Ancak henüz yalnızca ABD'de satışa çıktı ve Türkiye için ne bir çıkış tarihi ne de fiyatı açıklanmış değil. Bugün, sosyal medyada Vision Pro'nun Türkiye fiyatının 150 bin TL ile 200 bin TL arasında olacağına dair paylaşımlar viral oldu. Peki bu tahminler ne kadar doğru? Gelin birlikte hesaplayalım.

Apple Vision Pro, bir sanal gerçeklik yani VR seti değil. Artırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliği bir araya getiren "karma gerçeklik" olarak tanımlanan farklı bir kategoride yer alıyor. Bu da Apple Vision Pro'nun tam olarak nasıl vergilendirileceği konusunda kafa karışıklığına neden oluyor. Biz, hesaplamamız sırasında tüm ihtimalleri göz önünde bulunduracağız.

Apple Vision Pro'nun Türkiye fiyatı muhtemelen 184 bin TL olacak. Ama...

Tüm ürünlerde olduğu gibi Apple Vision Pro da %20 KDV'ye tabii olacak. Meta Quest 2 gibi 95.04.50 GTİP sınıfına alınması yani oyun konsolu kabul edilmesi halinde %20 gümrük vergisi ve %20 ÖTV de bulunacak. Vision Pro'dan %12 TRT bandrol ücreti alınması beklenmiyor. Ancak biz yine de alınma ihtimaline karşı onu da hesabımıza katalım.

TL Dolar Vergisiz fiyatı 106.724 3.499 %20 KDV sonrası 128.068,8 4.198,8 %20 ÖTV sonrası 153.680,8 5.038,5 %20 Gümrük Vergisi sonrası 184.416,9 6.046,2 %12 TRT Bandrolü sonrası 206.545,6 6.771,7

Apple Vision Pro'dan tabletlerde olduğu gibi sadece KDV alınması halinde fiyatı 128 bin TL oluyor. Ancak bunun gerçekleşme ihtimalinin %0'a yakın olduğunu belirtelim.

oluyor. Ancak bunun gerçekleşme ihtimalinin %0'a yakın olduğunu belirtelim. Apple Vision Pro'nun bir oyun konsolu gibi vergilendirilmesi halinde fiyatı 184 bin TL oluyor. Bu, gerçekleşmesi en yüksek senaryo .

oluyor. Bu, . Apple Vision Pro'nun oyun konsolu gibi vergilendirilip üstüne akıllı telefonlar gibi TRT bandrol ücreti alınması halinde fiyatı 206 bin TL oluyor.

Ülkemizde dolar kuru değişken olduğundan ilerleyen tarihlerde yukarıda hesapladığımız TL bazında tahmini fiyatın değişebileceğini söyleyebiliriz. Ancak dolar bazında tahmini fiyatı, o günün dolar kuruyla çarptığınızda güncel tahmini fiyata ulaşabilirsiniz.