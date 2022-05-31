Resmi Gazete'de yer alan bir tebliğle gayrimenkul ilan sitelerine yönelik bir düzenleme yapıldı. Tebliğe göre artık ilan sahiplerinin kişisel bilgileri de ilandaki bilgiler de Gelir İdaresi Başkanlığı'na düzenli olarak bildirilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında dikkat çeken bir tebliğ yer aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı imzalı bu tebliğ, gayrimenkul satış ve kiralama sitelerine yeni bir düzenleme getirdi. Getirilen düzenleme ile sitelerde yer alan bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilmek zorunda olacak. Yeni tebliğin, kira ve ev fiyatlarındaki inanılmaz yükseliş trendini yavaşlatmaya yönelik olduğu düşünülüyor.

Tebliğe göre ilan siteleri, satış ve kiralama bilgilerini düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Üstelik bu noktada ilanı veren vatandaş veya emlakçının da bazı bilgilerine ihtiyaç duyulacak. İlan sahibi, kendisinden istenen belgeleri internet sitesine bildirecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni bilgiler de isteyebilecek.

Yeni uygulama yarın başlıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın isteyeceği belgeler arasında yok yok. Bu bağlamda; verilecek bilgiler arasında internet sitelerinin adresleri, ilan verenlerin kişisel bilgileri, tahsilat tarihi ve bilgileri ile banka hesap bilgileri gibi detaylar, düzenli olarak bildirilmek zorunda olacak. İlan sahibi, verdiği bilginin doğruluğundan sorumlu olacak.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ilan sitelerine yönelik düzenleme, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. 1 Haziran 2022 itibarıyla verilen ilanlarla ilgili bilgiler, 1 Ağustos 2022'ye kadar bildirilmiş olacak. Üstelik halihazırda yayında olan ilanlarla kaldırılan ilanlar için de bilgi verilmesi gerekecek. Bunun için belirlenen son tarih ise 31 Ağustos 2022.

İlgili tebliğe ulaşmak isteyenler, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.

Peki bu tebliğ tam olarak neye yarayacak?

Sizlerin de bildiği gibi hem ev kiraları hem de satılık ev fiyatları, pandeminin ilk gününden bu yana anormal bir ivme ile artıyor. Ancak bu artış, özellikle 2022 yılının başından bu yana katlanılamaz hale gelmiş durumda. İlan siteleri, bu astronomik fiyat artışlarının sorumluları arasında görülüyorlardı. Yeni tebliğ, hem ilan sitelerine hem de ilan sahiplerine önemli yükümlülükler ve 'denetlenebilirlik' getirdiğinden haksız fiyat artışlarının bir nebze de olsa önüne geçilebileceği söylenebilir.