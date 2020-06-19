Öğrencilerin Karneleri e-Okul Üzerinden Erişime Açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrencilerin karnelerinin e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açıldığını duyurdu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020’nin bahar döneminde online olarak gerçekleşen eğitim sisteminin ardından karnelerin nasıl alınacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, kısa süre önce yaptığı açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karnelerinin elektronik ortamda erişime açıldığı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimizin karneleri ‘e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ üzerinden erişime açıldı.” ifadeleri kullanıldı. Eğer sizler de karnenize ulaşmak istiyorsanız, buraya tıklayarak e-Okul’a giriş yapabilirsiniz. Duyurunun yeni yapıldığı göz önüne alındığında yoğun ilgiden dolayı sistemde bazı aksaklıklar olabilir.

Derslerdeki başarı durumunu öğrenecek öğrenciler, “takdir ve teşekkür” belgelerine de bu sistem üzerinden erişebilecek. Özellikle pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin de online ortamlarda gerçekleştiğini gördük. Bu zorlu süreçte tüm öğrencilerin istediği notları almış olmasını temenni ediyoruz.

Lise öğrencileri takdir ve teşekkür belgesini ileri zamanda alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre lise kademesinde olan öğrenciler, diplomalarını ve talep ederlerse “teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı” belgesini belirlenecek ileri bir tarihte okullarından alabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerle ilgili bir de öğrencilere mektup yolladı. Mektup şu şekilde:

"Tüm dünyayı etkileyen bir salgın sürecini bizimle birlikte yaşadın. Okulundan, arkadaşlarından, sosyal hayatından uzak kaldın. Hepimizin sağlığı için evdeydin, güvende olmamız için elinden geleni yaptın. Derslerini EBA ve EBA TV üzerinden takip ettin, eğitimine sımsıkı tutundun. Biz öğretmenlerinle iş birliği içinde oldun.

Bize verdiğin destek ve gösterdiğin çaba için sana teşekkür ederim. İyi ki varsın ve iyi ki bu üljenin evladısın.

Güvel, sağlıklı, üretken ve unutulmaz anılar biriktireceğin bir tatil senin olsun.

Sevgiyle kal... Ziya Öğretmen."