Sunbird isimli bir uygulama, Apple'ın sevilen mesajlaşma uygulaması iMessage'ı tüm özellikleriyle birlikte Android'e getireceğini iddia etti. Kapalı beta sürümünde olduğu için henüz herkes tarafından kullanılamayan uygulamanın, ayrıca WhatsApp ve Facebook Messenger gibi diğer mesajlaşma uygulamaları için de destek sunacağı belirtildi.

Yalnızca iPhone kullanıcılarının kullanabildiği iMessage, şüphesiz Apple’ın en iyi uygulamalarından biri. Uçtan uca şifrelemeye de sahip olan ve birçok kez taklit edilmeye çalışılan uygulama, barındırdığı özelliklerle mesajlaşma deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor. iMessage’ın yalnızca iPhone’larda bulunması da Apple’a büyük bir avantaj sağlarken Android kullanıcılarının uygulamayı kullanamamasına neden oluyor. Google da bu yüzden, üçüncü parti bir uygulamaya gerek kalmadan iPhone ve Android arasındaki mesajlaşmayı iMessage’a benzetecek olan RCS’in Apple tarafından desteklenmesini istiyor.

Tüm bunlar yaşanırken iMessage’ın Android işletim sistemine sahip telefonlardan kullanılmasını sağlayacak uygulamalar geliştirilmeye devam ediyor. Şimdi ortaya çıkan bir uygulama da bunu yapabileceğini iddia ediyor.

Sunbird isimli uygulama, tüm iMessage özelliklerini Android’e getireceğini iddia ediyor

Apple Insider’ın aktardığına göre bu uygulamanın adı Sunbird. Şu an kapalı beta sürecinde olan uygulama; uçtan uca şifreleme, tam kalite fotoğraflar, grup sohbetleri, reaksiyonlar ve diğer tüm iMessage özelliklerini Android’e getireceğini söylüyor. Üstelik bunu herhangi bir Apple cihazı veya masaüstü yazılımı gerektirmeden yapabileceğini de ekliyor.

Şirketin açıklamalarına göre kullanıcıların iMessage’ı Android telefonlarda kullanması için halen bir Apple kimliğine ihtiyacı olacak. Bununla giriş yaptıktan sonra ise tüm özellikleri Android cihazlarından kullanabilecekler. Eğer tüm bunlar gerçekleşirse Apple’ın bundan pek de mutlu olmayacağını söylememiz yanlış olmaz.

Sunbird, iMessage dışında farklı mesajlaşma uygulamalarına destek sunacağını da ifade etti. Bunlar arasında WhatsApp ve Facebook Messenger da bulunuyor. Ayrıca ilerleyen zamanlarda; Telegram, RCS, Instagram DM’leri, Slack, Signal ve hatta Discord desteğinin gelebileceği bile belirtiliyor. Apple Insider’a konuşan Sunbird yetkilileri, ayrıca sunucularının üçüncü parti giriş bilgilerini ve kişisel verileri saklamayacağını ve SMS’ler dışında tüm mesajların uçtan uca şifreleneceğini de açıklamalarına ekledi.

Şu an için Sunbird uygulamasını deneyimlemenin mümkün olmadığını belirtmemiz gerek. Uygulamanın gerçekten de vadettiği şeyleri sunup sunmayacağını, ne kadar güvenli olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.