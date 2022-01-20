El Salvador Başkanı Türkiye Ziyareti Sonrası Açıklama Yaptı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. Bukele, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Bitcoin sevdası ile bilinen ve gündemden düşmeyen El Salvador Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye geldiğini geçtiğimiz gün komik bir tweet ile duyurmuştu ve bizler de sizlere bahsetmiştik. Bugün ise Türkiye ziyareti sonrası ilk açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El Salvador Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşmelerle ülkeler arasında birkaç anlaşmanın ve ayrıca bir imza töreninin ardından ortak basın toplantısı yaptı.

''Türkiye ile birçok iş birliği yapacağız''

Nayib Bukele, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı toplantı sonrası enerji, inşaat, limanlar, savunma sanayi, altyapı inşası, ihracat, ithalat ve ticaret alanlarında yatırım ve iş birliği konuları hakkında çalışmalar yapacağını belirtti. Bukele ayrıca insansız hava aracı başta olmak üzere savunma sanayi ekipmanları, havacılık malzemeleri, hidrotermal tesis gibi alanlarda Türkiye ile imzalanan ve yakında imzalanması planlanan anlaşmalar olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Bukele Türkiye'den farklı şirketlerle anlaşmalar yapmayı planladıklarını söyleyerek şu şekilde açıklamalarına devam etti: Bugün bütün bu şirketlerle görüştükten sonra yarın da başka şirketlerle de görüşeceğiz. Belki El Salvador’un ilk uydusu bir Türk teknolojisi sayesinde olacak.