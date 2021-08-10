"Deltadan Hastanede Yatanların 3'te 1'i Çift Doz Aşılı"

İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu, koronavirüsün delta varyantı nedeniyle hastaneye yatırılan kişilerin üçte birinin iki doz koronavirüs aşısı vurulmuş olduğunu açıkladı. Bu açıklamayı değerlendiren uzmanlar, bunun aşının yüzde 100 koruyucu olmadığı anlamına geldiğini söylüyorlar.

Aşılar sayesinde kurtuluyoruz derken dünyanın başına yeniden iş açan koronavirüsün delta varyantıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Varyantla ilgili yapılan bir araştırma, iki doz aşı vurulmuş olan kişilerin de COVID-19'a yakalanabileceklerini ve hatta hastanelik olabileceklerini gözler önüne seriyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre delta varyantına yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan kişilerin 3'te biri, iki doz koronavirüs aşısı vurulmuş olan kişilerden oluşuyor. İngiliz Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) tarafından yapılan araştırma, iki doz aşı vurulmuş olsak da COVID-19'a yakalanabileceğimizi gözler önüne seriyor. Ancak oranlara baktığımızda, yine de iki doz aşının hala etkili olduğu sonucuna ulaşabiliyoruz. Zira hastanede tedavi gören insanların yüzde 55'inden fazlası ise hiç aşı vurulmamış kişilerden oluşuyor.

Bu durum, aşı etkisiz demek değil

London School of Hygiene and Tropical Medicine Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla ilgili konuşan Profesör Stephen Evans, insanların yüzde 100'ünün aşı olmasına rağmen koronavirüsün insanlar arasında görülebileceğini söyledi. Bu durumda hastalığa yakalanmış herkesin aşılanmış olacağını belirten bilim insanı, bunun yanlış yorumlanmaması gerektiğini ifade etti. Evans'a göre aşı etkili ancak yüzde 100 koruyucu değil.

Aslına bakacak olursak İngiltere'de yapılan son araştırma, pek de şaşırtıcı değil. Uzmanlar, delta varyantının çok güçlü olduğunu ve aşıların etkinliğinin, delta varyantına karşı daha düşük olduğunu çoktan tespit ettiler. Aşılama oranlarının giderek artarken böylesi bir durum yaşandığını hatırlatan uzmanlar, ilerleyen günlerde aşı vurulmuş olmalarına rağmen hastalığa yakalanan kişilerin sayısında doğal bir artış olacağını açıkladılar.