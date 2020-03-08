Plague Inc., App Store’da En Çok İndirilen Ücretli Oyun Oldu

Corona virüsün çıkmasıyla birlikte yeniden popülerlik kazanan Plague Inc, Apple’ın App Store’unda en çok satın alınan oyun oldu. Oyun, ülkemizde 2,99 TL’den alıcı buluyor.

İçinde bulunduğumuz şu 3 aydır dünyanın gündeminde olan Corona virüsü (COVID-19), her geçen gün yeni yerlerde görülmeye devam ediyor ve ölüm sayıları da gittikçe artıyor. Corona virüs, küresel ekonomiye olan etkilerini henüz tamamen göstermemiş olsa da iptal edilen yüzlerce etkinlik bizlere birkaç ipucu veriyor.

Corona virüsünün yayıldığı ilk günlerde Ndemic Creations tarafından geliştirilen Plague Inc. de popülerlik kazanmıştı. Bir virüs meydana getirerek dünyayı yok etmeye çalıştığımız ve tamamen eğlence amaçlı olan bu oyun, virüsün yayılmasıyla birlikte epey ciddiye alınmaya başlamıştı.

Plague Inc., App Store'da birinci sıraya yerleşti:

Bundan tam 8 sene önce, 2012 yılında çıkan Plague Inc.’i zamanında oynamayan veya oyunu yeniden hatırlayan kişiler bu oyunu bir kez daha indirip oynamak istediler. Bunun sonucunda da Ndemic Creations’un geliştirdiği oyun, hem Play Store’da hem de App Store’da zirvelerde görülmeye başladı.

Plague Inc., bugün o kadar popüler hale geldi ki oyun, Apple App Store’da ücretli kategorisinde en çok indirilen ücretli oyun haline geldi. Bir virüsün evrelerini ve gelişimini yönettiğimiz oyun, yurtdışında 0,99 dolardan, ülkemizdeyse 2,99 TL’den satın alınılabiliyor.

Plague Inc., bir virüsü kontrol etmeyi o kadar gerçekçi hale getirmiş olsa ki günümüzdeki durumu tam anlamıyla yansıtıyor. Oyunda hükümetler virüsün yayılmasını durdurmaya çalışırken oyuncu, virüsü geliştirerek bu önlemlere karşı bir strateji üretmeye çalışıyor.

Plague Inc., bir zamanlar ortaya çıkan Ebola virüsünden de aynı yönde etkilenmişti. Oyunun indirilme sayısı, Ebola virüsü döneminde 1,5 kat artmıştı. İçinde ABD’li Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) de bulunduğu birkaç sağlık organizasyonu, oyunun eğitici kısmından daha önce bahsetmişti.

CDC, 2013 yılında oyunu ortaya çıkaran kişi olan James Vaughan’ı oyunu içerisinde bulunan belli başlı hastalık modelleriyle alakalı konuşması için davet etmişti. James, oyun içindeki salgınları nasıl modellediğini bu davette açıklamış, bununla birlikte bu modellerin halkı eğitme ve bilgilendirmeye de yardım edebileceğini söylemişti.

Plague Inc.’in teması, oyunun Çin’de yasaklanmasına neden olmuştu. Çin’de oyunu oynamak isteyen oyuncular artık bu oyuna erişemiyorlar. Ancak oyunun geliştiricileri, paylaştıkları bir blog yazısında Çin’in Merkezi Siber İşler Komisyonu Ofisi ile çalıştıklarını ve oyunu yeniden Çin’de oynanabilir yapmaya çalıştıklarını belirtmişlerdi.