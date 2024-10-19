Yeni bir araştırma, sigaranın hayatımızdaki yan etkileri haricinde öldükten sonra bile devam eden etkileri olduğunu gözler önüne serdi.

Arkeologlar, sigaranın insan kemikleri üzerinde kalıcı izler bıraktığını keşfetti. Leicester Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışma, tütün kullanımının sigara içenlerin kemiklerinde yalnızca yaşamları süresince değil, öldükten sonra da yüzyıllar boyunca tespit edilebilir izler bıraktığını ortaya koydu.

Araştırma, 12. ve 19. yüzyıllar arasında İngiltere’de gömülmüş insan kalıntıları üzerinde gerçekleştirildi ve tütünün kemik yapısı üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırma tütünün ölüm sonrası etkilerini gözler önüne serdi

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri, tütünün 500 yıl önce Batı Avrupa’ya girişinden itibaren insan iskeleti üzerinde belirgin değişikliklere yol açtığını ispatlamış olması oldu. Normal şartlarda sigara içenleri belirlemek için dişlerdeki tütüne bağlı aşınma ve lekeler kullanılıyordu ancak bu yöntem dişlerin eksik olduğu durumlarda yetersiz kalıyordu.

Leicester Üniversitesi ekibi, bu sorunu aşmak için 323 farklı kemik örneğini analiz etti ve sigara içenlerle içmeyenler arasında moleküler düzeyde 45 farklı özellik tespit etti.

Kemiklerde metabolik bir iz bırakıyor

Yeni analizler, kütle spektroskopisi kullanılarak yapıldı ve sonuçlar, sigara içenlerin kemiklerinde metabolik bir iz bıraktığını gösterdi. Science Advances dergisinde yayınlanan çalışmada bahsi geçen kayıtların tütün tüketiminin tespiti için yeterli olduğu vurgulandı. Çalışmanın yazarlarından Dr. Sarah Inskip, araştırmanın sigara içen ve içmeyen kişilerin kemik yapıları arasında önemli farklılıklar gösterdiğini belirtti.

Sigaranın organlar ve yumuşak dokular üzerindeki zararlı etkileri, kanser ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarıyla da uzun süredir ilişkilendiriliyor. Şimdi ise bu araştırma ile birlikte günlük yaşamda ve ömrümüzün geri kalanında ciddi problemlere yol açan sigaranın etkilerinin öldüğümüzde bile etkisini yitirmediği gözler önüne serilmiş oldu.

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