Instagram'ın sadece seçtiğiniz kişilerin erişebileceği ikinci profil açma özelliği geliyor. Ancak söz konusu konusu özellik henüz prototip aşamada ve daha gelmeden iptal edilebilir.

Instagram, bundan yıllar yıllar önce paylaştığı hikayeyi tüm takipçilerinin görmesini istemeyenler için "Yakın Arkadaşlar" isimli bir özellik kullanıma sunmuştu. Söz konusu özellik sayesinde paylaştığınız hikayeyi sadece sizin belirlediğiniz kişilerin görmesini sağlayabiliyordunuz. Geçtiğimiz yılın sonlarında bu özellik tüm Instagram gönderilerini ve reelsleri kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Instagram'ın yakın arkadaşlar özelliğine rağmen bazı kullanıcılar, daha da kısıtlı bir Instagram kullanımı için yalnızca en yakınlarının bildikleri yan hesaplar açmayı tercih edebiliyorlardı. Şimdiyse Instagram'ın yan hesap açmayı gereksiz hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Flipside" olarak adlandırılan ve Türkçe'ye "Diğer taraf" olarak çevirebileceğimiz özellik ile sadece seçtiğiniz kişilerin ulaşabileceği ikinci ve özel bir Instagram profiline sahip olabileceksiniz.

Instagram'da ikinci bir profil oluşturabileceksiniz

Flipside, yakın arkadaşlar gibi gönderilerin kime gösterileceği ile ilgili bir özellik olmayacak. Bu özellik ile farklı bir profil resmine, ismine ve biyografisine sahip, kendi özel fotoğraf galerisi olan ikinci bir Instagram profili oluşturabileceksiniz. Üstelik bu profil yalnızca kilitli bir Instagram hesabı gibi de olmayacak, bu profile yalnızca sizin seçtiğiniz kişiler erişebilecek.

Bir hikaye ya da gönderi paylaşırken tıpkı yakın arkadaşlar özelliğinde olduğu gibi Flipside profilini seçebileceksiniz. Dahası, Flipside'ın kendi mesaj kutusu da olacak. Siz sormadan biz belirtelim; Flipside profiller, Instagram topluluk kurallarına tabii olmaya devam edecek. Dolayısı ile müstehcen içerikler ya da cinsellik odaklı sohbetler olmayacak.

Instagram'ın patronu Adam Mosseri, Flipside özelliğini doğruladı ancak şu anda yalnızca prototip aşamada olduğunu ve test edilmeye dahi başlanmadığını belirtti. Bu nedenle elimizdeki bilgiler fazlasıyla kısıtlı ve daha fazla bilgi edinemeden özelliğin tamamen iptal edilmesi de söz konusu olabilir. Tüm bunlar, Flipside'ın nasıl bir karşılık bulacağının görülmesiyle belli olacak.

Instagram, neden böyle bir özelliğe ihtiyaç duydu?

Birincil amaç size, yakınlarınızla daha özel etkileşim kurabileceğiniz bir alan sunmak. Zira ortalama bir Instagram kullanıcısının yüzlerce takipçisi olsa da çoğu zaman "samimi" şekilde etkileşim kurduğumuz kişi sayısı 3'ü 5'i geçmiyor. Bunun farkında olan Instagram, daha samimi paylaşımlar ve konuşmalar için yeni bir alan açıyor.

İkincil amaç ise gençleri korumak. Pek çok gencin daha samimi paylaşımlar için yan hesap açtığını tespit eden Instagram, Flipside özelliği ile gençlerin yaş kısıtlamaları bulunmayan yan hesaplar açmasını engellemek ve ebeveyn kontrolleri dahilinde kalarak yakınları ile daha samimi şekilde etkileşime girebilmesini sağlamayı amaçlıyor.