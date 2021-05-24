Instagram’da Ürün Satışı Yapacaklar İçin 11 Tavsiye

Instagram’da satış yapmak isteyenleri ilgilendiren bir yazı hazırladık. Instagram’da ürün satışı yolları ve tavsiyeleri üzerine hazırladığımız bu yazının ardından satışlarınızı arttırabilirsiniz. Son yıllarda artan bu alışverişler, hem alıcı hem de satıcıların büyük ilgisini çekiyor. Hazırsanız Instagram ürün satış tavsiyeleriyle ilgili haberimize geçelim.

Instagram üzerinden yapılan alışverişler son yıllarda artış göstermektedir. Birçok farklı pazarı içerisinde bulunduran bu ortamda ticaret hacmi oldukça büyüyor. Instagram’da ürün satışı nasıl yapılır, ürün satışını nasıl arttırabilirim, Instagram sayfasında ürün satışı nasıl olur gibi sorular merak uyandıran sorular arasında yerini alıyor. Webtekno ailesi olarak bu konulara açıklık getirdik.

Instagram’da ürün satışlarını arttırmak isteyenler için hazırladığımız bu yazımızda yer alan tüyoları sayfanıza düzenli bir şekilde uyguladığınız halde satışlarınızın hacmini arttırabilir ve kendinize bu pazarda iyi bir yer edinebilirsiniz. 11 farklı Instagram satış arttırma tavsiyesinin yer aldığı listemizde birçok farklı teknik ve ileriye dönük uygulama yer alıyor. Hazırsanız piyasanın tozunu attırmak isteyenlerle birlikte yazının bir sonraki aşamasına geçelim.

Instagram’da ürün satışı tavsiyeleri:

Doğru kitle

Mağaza oluşturmak

Marka bilinirliği ve kurumsallık

Müşteriyle etkileşim

Ürün fotoğrafları

Reklamlar

Ödeme yöntemleri

Kampanya oluşturmak

Hashtagleri doğru kullanmak

Çekilişler ve işbirlikleri

Geri bildirimler

Doğru kitle belirlemek en öncelikli hedef:

Instagram’da satış yapmak için en temel şey, doğru bir hedef kitlesi belirlemektir. Doğru hedef kitlesi, satışlarınızı arttırmanız için en önemli etkenlerin başında gelir. Hedef kitlenizi doğru tanımlar, kaynaklarınızı onlara uygun olarak kullanırsanız çok güzel satışlar yapabilirsiniz. Yaş, cinsiyet, lokasyon gibi ayrıntılarla oluşturacağınız hedef kitle, satışlarınızı arttırmada büyük pay sahibi olacaktır.

Araba aksesuarları satan bir Instagram hesabınız olduğunu düşünelim. Bunun için doğru hedef kitle belirlemek istiyorsanız bu hedef kitlenin cinsiyeti öncelikli olarak erkek olmalı. Yaş kısmını 18 yaş üzeri olarak belirlemeliyiz çünkü ehliyeti olan erkekler bu kitlenin içerisinde olmalı. Lokasyon bu tarz bir mağazada bulunduğunuz ülke şeklinde olursa sizin için daha verimli olur.

Mağaza oluşturmak ve ürünleri müşteriyle tanıştırmak:

Ürünlerinizi Instagram mağazasında sergilemek, dışardan daha profesyonel ve kaliteli görünmeniz açısından doğru bir strateji olacaktır. Mağaza oluşturun ve ürünlerinizi burada uygun görsellerle birlikte kullanın. Ürünlerle ilgili attığınız hikayelere bu mağazadan bağlantılar verin ve müşterilere kolaylık sağlayın. E-ticaret konusunda da önemli bir nokta olan Facebook ve Instagram mağazaları, satış arttırma açısından yer vermeniz gereken bir nokta.

Marka bilinirliği ve kurumsallık konusunda profesyonel davranmak:

Bir marka oluşturmak, marka oluştururken kurumsallığa uygun adımlar atmak ve en önemlisi, tüm bunları yaparken profesyonel davranmak olacaktır. Kurumsal bir logo, kurumsal bir profil, Whatsapp ve Instagram işletme hesabı kurmak gibi şeyler sizi bir adım öne çıkaracak ve müşterilerde güvenilirlik açısından doğru bir izlenim yaratacaksınız.

Müşteriyle etkileşim en önemli noktalardan birisi:

Müşterilerinizde memnuniyet uyandırmak için en önemli şeylerden birisi karşılıklı etkileşimdir. Müşterilerinizden gelen geri dönüşlere profilinizde yer verin. Böylelikle hem mevcut müşterilerinize hem de potansiyel müşterilerinize güven vermiş olursunuz. Müşterilerinizin size dair paylaştığı fotoğrafları beğenebilir ve karşılıklı etkileşimi arttırabilirsiniz.

Ürün fotoğrafları kaliteli ve tanıtıcı olmalı:

Ürünlerinizi tanıtmak için doğru görseller ve videolar kullanmalısınız. Ürünün net bir şekilde göründüğü, içindekilerin ve paketin müşterilerin içini rahatlatacak ebatlarda ve kalitede kullanıldığı fotoğraflar ve videolar, sizi rakiplerinize karşı bir adım öne çıkarabilir. Ürününüzü mümkünse tanıtıcı videolarla destekleyin ve insanlarda soru işaretleri bırakmayın.

Reklamlarla büyük kitlelere erişin:

Instagram üzerinden satın alacağınız reklamlarla hedef kitlenize ulaşın ve satışlarınızı arttırın. Öncelikle günlük bir bütçe belirleyin ve Instagram’a doğru gönderi veya hikayelerle birlikte reklam verin. Bu reklamlardan gelecek kullanıcıların istatistikleriyle birlikte ürünler üzerinde analiz yapabilir ve bu analiz üzerinden yürüyebilirsiniz. Bütçeyi belirlerken kendinizi asla korkak alıştırmayın. Unutmayın ki kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. :)

Ödeme yöntemlerinizi arttırın:

Instagram üzerinden yapılan satışlarda birçok farklı ödeme yöntemi olabilmektedir. Havale, kapıda ödeme, Shopier tarzı aracı ödeme yöntemleri, mobil ödeme gibi yöntemlerinden uygulayabildiğiniz tüm yöntemleri sayfanıza uygulayarak müşterilere farklı opsiyonlar sunmalısınız. Kapıda ödeme yöntemi, kredi kartı ve diğer elektronik ödeme kullanmayan kullanıcılar için oldukça ideal bir yöntem olabilir.

Kampanya oluşturun ve daha fazla müşteri çekin:

Kampanyalar oluşturarak müşterilerin ilgisini çekmek atılacak önemli adımların başında gelen bir yöntemdir. Ücretsiz kargo, 2 al 1 öde tarzı kampanyalar, referans indirimleri gibi kampanyalar oluşturarak kitlelerin ilgisini çekebilir ve Instagram satışlarınızı arttırabilirsiniz. Kampanyalarınızı daha çok kullanıcıya ulaştırmak içinse bunu reklam ve hikayelerle duyurmayı ihmal etmemelisiniz.

Hashtagleri doğru kullanarak görüntülenmelerinizi arttırın:

Ürününüze ait hashtagler açarak sizi takip etmeyen kullanıcılara ulaşabilirsiniz. Hashtaglerde öncelikle ürününüze uygun, yüksek paylaşım sayısına sahip ve her zaman geçerliliğini koruyacak etiketler seçin. Örneğin kullanıcıların geçmiş zamanlarına ait eski fotoğraflarını paylaştıkları #tbt etiketi, bu temaya uygun bir ürün fotoğrafı ile daha geniş kitlelere ulaşabilir. Türkçe ve İngilizce olarak oluşturduğunuz hashtaglerle birlikte o konuda arama yapan birçok insana ulaşabilir ve satışlarınızı arttırabilirsiniz. Nokta atışlarla doğru hashtagler yaparak ciddi ve büyük kitlelere hitap edebilirsiniz.

Çekilişler ve işbirlikleriyle takipçi ve müşteri kazanın:

Instagram üzerinden satışları arttırma konusunda oldukça popüler yöntemlerden olan çekiliş ve işbirliği hususlarına önemle vurgu yapıyoruz. Ürününüzü anlaşacağınız bir influencer ile işbirliği yaparak çekilişle dağıtabilir ve büyük kitlelere ulaşabilirsiniz. İnsanların dikkatini çekmek ve bu doğrultuda bir çekiliş yapmak, satışlarınıza direkt olarak olumlu bir etki yapabilir. Doğru bir strateji kullanıldığı takdirde satışlarınızda bir patlama bile yapabilirsiniz.

Geri bildirimlere mutlaka önem verin:

Ürün veya hizmet, her ne satıyorsak, yaptığımız işin en temelinde müşteriler yatar. Müşterilere sunduğumuz ürün veya hizmetin geri dönüşlerini takip etmeli, gerekiyorsa müşteriyle bu konu hakkında iletişim kurmalısınız. Sattığınız ürünler üzerine gelen eleştirileri ve önerileri önemsemeli, bu doğrultuda adımlar atmalısınız. Müşteri tavsiyeleri sizi bir adım ileriye değil, birkaç adım ileri götürecektir.