WhatsApp'taki konuşmaları farklı kategorilerde listeleyebileceğiniz yeni özellik bu haftadan itibaren kullanıma sunuluyor.

WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerini daha etkili bir şekilde düzenleyebilmeleri için yeni özel listeleri kullanıma sunuyor.

Uygulama eklenen bu yeni yenilik sayesinde belirli kişilere ya da gruplara yönelik konuşmalarınızı organize etmek daha kolay hâle geliyor. Örneğin ailenizle, iş arkadaşlarınızla ya da arkadaş grubunuzla yaptığınız sohbetleri ayrı ayrı kategorilere ayırarak, ihtiyaç duyduğunuzda hızlı bir şekilde bulabileceksiniz.

Oluşturulan listeler sohbetlerin üst kısmında yer alacak

WhatsApp’ın sunmuş olduğu bu yeni listeler özelliği ile birlikte oluşturduğunuz listelere sohbetleri atayabileceksiniz. Listeler oluşturulduktan sonra üst kısımdaki “Tümü”, “Okunmamış” ve “Gruplar” filtrelerinin yanında görünecek.

Gerek iş gerek özel hayatından ötürü gün içerisinde fazlasıyla mesaja maruz kalan kullanıcılar bu özellik sayesinde konuşmaları listeleyerek artık ilgilenmediği veya öncelik vermediği konuşmalar arasında kaybolmayacak.

Özel listeler nasıl oluşturulacak?

Listelerin oluşturulması ise oldukça basit. WhatsApp sohbetler sekmenizin üst kısmında bulunan filtre çubuğundaki “+” simgesine dokunarak yeni bir liste oluşturabileceksiniz. Ardından listeye bir ad vererek hangi konuşmaların bu listeye dâhil edilmesini istediğinizi seçebileceksiniz. WhatsApp, bu listelere hem kişisel sohbetlerinizi hem de grup sohbetlerinizi ekleme imkânı sunuyor.

WhatsApp’ın bu yeni özelliği şu anda bazı kullanıcılar için aktif hâle gelmiş durumda ve önümüzdeki haftalarda ise tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

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