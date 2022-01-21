Instagram'da hesabını çalmaya çalışan bir dolandırıcı ile sohbet eden sanatçı Sadi Tekin, konuşmalarını Twitter üzerinden paylaştı. Konuşmalarda dolandırıcı, Instagram üzerinden hesapları çalarak para karşılığında nasıl sattıklarını anlattı.

Son dönemde sosyal medyada, özellikle de Instagram üzerinden yapılan dolandırıcılıkların sayısı epey arttı. Kişilerin hesapları türlü numaralarla 'çalınıyor' ve ya bir dolandırıcılık için kullanılıyor ya da para karşılığında satılıyor.

Benzer bir senaryo da başarılı sanatçı Sadi Tekin'in başına geldi. Ancak Tekin'in hikayesinin sonu epey komik. Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım ile başına gelen bir 'hacklenme vakasını' anlatan Tekin, hesabını ele geçirmeye çalışan 'hackerın' Türk çıkması sonrası gerçekleşen konuşmalarını paylaştı.

Hesapları çalıp sonra sahibine geri satıyorlarmış:

Tekin'in paylaştığı ekran görüntülerinde, sanatçının Türkçe konuşması sonrası 'sen Türk müsün?' sorusuyla bir anda 'derinleşen' muhabette hesabı ele geçirmeye çalışan kişi insanları hesaplarını çalarak nasıl dolandırdıklarını anlattı.

Genellikle yurt dışından kişilerin hesaplarını çaldıklarını, sonrasında da bu hesapları ortalama 300 dolar karşılığında sattıklarını anlatan dolandırıcı, Sadi Tekin'in 'benim hesabımı çalıp ne yapacaktın?' sorusuna da 'sana geri satacaktım' şeklinde cevap verdi.

Dolandırıcılar hesapları ilettikleri bağlantılara tıklanması sonrası çalıyorlar ve Sadi Tekin'in konuşmalar sonrası söylediğine göre bu dolandırıcı şahıs 'ga uzantılı' yani bir Afrika ülkesi uzantılı link gönderiyormuş. Ancak şahıs konuşmalar sonrası Tekin'e gönderdiği linkleri silmiş.

Instagram hesabını dolandırıcılıklardan nasıl koruyabilirsiniz?

Açıkçası herkes Tekin gibi şanslı olup dolandırıcısıyla kısa bir sohbetin ardından hesabını kaptırmadan yola devam edemeyebiliyor. Fakat bu aslında çok da zor değil. İnternette karşılaştığımız dolandırıclık vakalarının neredeyse tamamından sorumlu olanlar tanımadığımız kaynaklardan gelen bağlantılar.

Instagram'da da hesabınıza bilmediğiniz kaynaklardan gelen mesaj taleplerini ve bağlantıları görmezden gelirseniz büyük oranda kendinizi korumuş olursunuz. Ancak tabii ki en önemli adım, hesabınızı güçlü bir şifre ve iki faktörülü kimlik doğrulaması ile korumak.

Instagram dolandırıcılıklarından bir videomuzda bahsetmiştik: