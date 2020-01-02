Instagram Giriş Yapmadan Stalk Yapmaya İzin Vermiyor

Instagram giriş yapmadan profil görüntülemenin önüne geçti. Bir profil sahibi olmayanların stalk dönemi sona eriyor.

Ne güzeldi değil mi? Profil oluşturmadan, mail adresi ya da telefon numarası paylaşmadan, alışveriş merkezinde vitrin gezer gibi Instagram profillerinde gezilebiliyordu. Hesap sahibinin haberi bile olmadan eğer profili gizlenmemişse tüm gönderilerini üye olmayanlara da açıktı. Maalesef "stalkerlara" kötü bir haberimiz var. Artık Instagram giriş yapmadan profil görüntülemeye izin vermeyecek.

Instagram’ın web sitesi üzerinden, isteyen tüm internet kullanıcıları diledikleri açık hesaba göz atabiliyorlardı. Bu durum bazı insanlara mantıksız gelse de pek çok kişi bir Instagram hesabı açmak yerine böyle bir yolu tercih ediyor, Instagram hesabı açmak zorunda kalmıyordu. Instagram bu yoğun ve gizli görüntülemeleri fark etmiş olacak ki, misafirlere her şeyi göstermemeye karar verdi.

Bu vakte kadar Instagram giriş yapmadan zaten kullanıcılarının Instagram hikayelerini göstermiyordu, şimdi komple profillerini göstermeyecek. Hesabı zaten gizli olan Instagram kullanıcıları için bu durum hiçbir anlam ifade etmiyor ama açık hesap kullanıcıları bu durumdan direkt olarak etkilenecekler.

Instagram giriş yapma zorunluğuluğu aşağıdaki uyarı ile beliriyor:

Instagram giriş yapmadan profil görüntülemenin önüne geçtiğinde herkesin aklında, bu durumun bir özgürlük kısıtlaması mı, olduğu sorusu belirdi. İnternetin özgür ve sınırsız dünyası düşünüldüğü zaman, evet bu bir özgürlük kısıtlaması fakat bir de Instagram kullanıcıları açısından durum değerlendirmesi yapmak gerekiyor.

İlla bir sapık demeyelim ama mesela profilinize bakmasını istemediğiniz kişi ya da kişiler var. Bu kişiler eğer Instagram kullanıcısı olsalardı, yeni sistemde kolayca onları engeller ve mutlu hayatınıza devam ederdiniz ama eski sistemde bu kişiler sizin haberiniz bile olmadan bir web tarayıcısı üzerinden sizin profilinizi her an görüntüleyebilirler.

Şeytanın avukatını oynayarak durumu bir de stalker gözünden inceleyelim. Instagram giriş yapmadan profil görüntülemenin önüne geçtiği için bir Instagram hesabı açmalılar. Bunun için emek harcamalı, sahte de olsa da birkaç bilgi eklemeliler. Zor bir durum değil, stalker bunu yapabilir. Zaten internet dünyası özgürdür, gizli değil. Gizlemek istediğiniz şeyler yapıyorsanız, internet tarayıcılarının gizli sekmeleri gibi küçük perdelerle kendinizi gizleyebilirsiniz ama sonsuz bir gizlilik pek mümkün değil.

Instagram giriş yapmayı neden zorunlu hale getirdi?

Instagram giriş yapmadan profil görüntülemenin önüne geçti ve bunun kullanıcı dostu bir karar olduğu konusunda pek çok kişi hemfikir. Peki, Instagram’ın böyle bir adım atmasının nedeni ne olabilir? Instagram’ın sahibi olan Facebook, son yıllarda tepki toplasa da "kullanıcı dostu değişimler" ve gelişmeler yapmaya çalışyor. Kaybetttiği ticari başarısını kurtaran Instagram ise bunun için vazgeçilmez bir silah.

Instagram giriş yapmadan profil görüntüleyen kişilerin kim olduğunu bilemez. Kim olduğunu bilmediği insanların alışkanlıklarını öğrenemez, bunlar üzerinden geliştirmeler ve reklam çalışmaları yapamaz. Bu nedenle Instagram ile arasında en ufak bir etkileşim olan herkesin bir Instagram hesabına sahip olması, yani kişisel bilgilerini Instagram’a, dolayısıyla Facebook’a vermek zorunda kalması, bir şirket için son derece başarılı ve kurnazca bir hamle.

Reklamcılık ve ticaret konusunda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en önemli yayınlardan olan Adweek, Instagram’ın yeni hamlesindeki amacın; insanları büyük Instagram topluluğuna dahil ederek, diğer kullanıcılarla daha sağlıklı etkileşimde bulunmalarını sağlamak ve sosyal medya deneyimini en iyi hale getirmek olduğunu, duyurmuştur.

Instagram giriş yapmadan profil görüntüleme, profil arama gibi kullanımların önüne geçerek, platformu yalnızca Instagram kullanıcılarına özel bir hale getirdi. Instagram kullanıcıları bu durumu memnuniyetle karşılarken, stalkerlar biraz üzgün. Fakat artık alışmamız gereken bir duruma işaret ediyor Instagram’ın bu yeni hamlesi. İnternet dünyasında anonim olmanın sonu yavaş yavaş geliyor ve günümüzde tüm kullanıcılar en az bir platforma tüm kişisel bilgilerini vermek zorundalar. Kanunlar da aynı şekilde gelişirse, ne mutlu.