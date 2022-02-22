Instagram, günlük kullanım limiti belirleme özelliğinin kapsamını değiştirdi. Bazı kullanıcılar, artık 30 dakika ila 3 saat aralığındaki seçenekleri kullanabiliyorlar. Yeni sınırlar, yakın bir gelecekte tüm kullanıcılar için geçerli olacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, bir süredir kullanıcıların bu platformu ne kadar süreyle kullandığını odaklanmış durumda. Geliştiriciler, süreç içerisinde uygulamaya günlük sınır getirme ve uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı mola vermeye davet eden bildirimler gibi özellikler yayınladı. Şimdi günlük sınır ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Instagram'da yer alan günlük kullanım sınırı özelliği, daha önceki süreçte 5 dakikadan başlıyor ve düzenli olarak artıyordu. Ancak an itibarıyla bu durum değişmiş durumda. "Hareketlerin" menüsüne girdikten sonra sırasıyla "Geçirilen süre" ve "Günlük zaman sınırı ayarla" menülerine giriş yapan kullanıcılar, artık 30 dakika ila 3 saat aralığında tercihlerde bulunabiliyorlar. Yapılan düzenleme ile günlük Instagram kullanım sınırınızı 30 ya da 45 dakika ile 1,2 veya 3 saat olarak belirleyebileceksiniz.

İşte Instagram'ın yenilenen günlük limitleri

Instagram, neden böyle bir şey yaptığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak yeni zaman seçenekleri kullanıcılar için biraz avantajlı olacak gibi görünüyor. Zira günlük 5 dakika kullanım sınırı, internet hızının düşük olduğu ülkelerde pek de kullanışlı değil. Böylesi, en azından tüm kullanıcılara hitap edecek gibi görünüyor.

Bu arada; Instagram'ın yeni zaman seçenekleri henüz tüm kullanıcılar için kullanılabilir değil. Yani eğer günlük kullanım sınırınızı yukarıdaki seçeneklerden bir tanesi olarak belirlemek istiyorsanız, ya eski düzenden en yakın seçeneği tercih etmelisiniz ya da yeni seçeneklerin sunulmasını beklemelisiniz. Günlük limit seçeneklerinin tüm kullanıcılara ne zaman ulaşacağı net değil.