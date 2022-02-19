Geçtiğimiz aylarda ABD'de kullanılmaya başlanan Facebook'un Reels özelliği nihayet ülkemizde de kullanıma açıldı.

Facebook’un yani yeni adıyla Meta şirketinin daha önce Snapchat’in hikayeler özelliğini Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp platformlarına getirdiğini görmüştük. Hatta Instagram’a gelen bu özellik ile birçok kullanıcı Snapchat kullanmayı bıraktı. Facebook ise hala akrabalarımızın ve büyüklerimizin çocukluk arkadaşlarını bulduğu platform olarak anılıyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD’de Facebook’un Reels özelliğinin kullanıma açıldığını duyurmuştuk. Bugün ise ülkemizdeki kullanıcılar, Facebook’a girdiklerinde yeni ‘Reels’ bölümüyle karşılaştılar. Bazı kullanıcılar bu özelliğin tıpkı ‘hikayeler’ gibi Facebook için gereksiz olduğunu düşünürken, bazıları ise çektikleri Reels’ları paylaşmaya başladı bile.

Facebook Reels özelliği ülkemizde kullanıma açıldı

Aylar önce ABD’de uygulanmaya başlanan özellik, nihayet ülkemizde de kullanıma açıldı. Şimdilik sadece mobil uygulamasında kullanılabilen özelliğin ilerleyen günlerde internet tarayıcısına da gelmesini bekliyoruz. Instagram’da karşımıza çıkan pek çok TikTok videosunu, bu yeni özellikle birlikte bir de Facebook’ta izleyeceğiz sanırım. Belki de akrabalarımızın Facebook sözleri paylaşımlarını Reels olarak çektiğini bile görebiliriz. İlerleyen günlerde izleyip göreceğiz.

Reels, Instagram’da yüz binlere kullanıcı tarafından kullanılıyor ve canınız sıkıldığında güzel bir kurtarıcı olabiliyor. Kullanıcıların bir kısmı bu özelliğin Facebook’a gelmesinin gereksiz olduğunu ve Facebook’u sadece gruplar için kullandığını söylerken, bir kısmı ise yeni Reels özelliğini kullanmaya başladı bile. Yeni özellik ile halihazırda milyonlarca kullanıcısı olan Facebook’un kullanıcı sayısı nasıl etkilenir ve bu özellik başarılı olabilir mi hep birlikte bekleyip göreceğiz.