Instagram, kullanıcıları mest edecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni özellik, platformun içerik öneri algoritmasını sıfırlamaya yarayacak. Böylelikle kullanıcılar, yepyeni içeriklere ulaşmaya başlayacaklar.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, pek çok kullanıcıyı mest edecek yeni bir özelliği test etmeye başladı. Üzerinde çalışılan yeni özellik, Keşfet, Reels ve Akış sayfalarındaki öneri algoritmasının sıfırlanmasını sağlayacak. Yapılan açıklamaya göre bu etkili özellik, yakında küresel çapta kullanıma sunulacak.

Instagram'ı bilirsiniz, karşınıza çıkan gönderiler daima sizinle ilgilidir. Hangi içeriği beğenir, hangisine yorum yapar, hangisini de DM ile bir arkadaşınıza gönderirseniz o tür içerikler gösterilmeye başlar. İşte bu durum, Instagram'ın bir yerden sonra sıkıcı bir hâl almasına neden oluyordu. İşte test edilen yeni özellik, bu durumun ortadan kalkmasını sağlayacak. Algoritmayı sıfırlayan kullanıcı, Instagram'a yeni bir başlangıç yapmış olacak.

Instagram'ın yeni özelliği böyle kullanılacak

Instagram'ın yeni özelliği, Ayarlar bölümünde yer alan "İçerik Tercihleri" menüsü altında yer alacak. Burada içerik önerilerini sıfırlama ile ilgili yeni bir bölüm görmeye başlayacaklar. Sıfırlama işlemini tamamlayan kullanıcı, tamamen yenilenmiş sayfalarla karşılaşacaklar.

Tabii burada şöyle bir durum var; Instagram algoritması, sıfırlamadan sonraki kullanım alışkanlıklarınızı izlemeye devam edecek. Yani sıfırlamadan sonra izlediğiniz ve etkileşim verdiğiniz içerikler, sizin yeni kullanım alışkanlıklarınızı oluşturmaya başlayacak. Hâliyle göreceğiniz içerikler de bunlarla ilgili olacak.