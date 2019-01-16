44.5 milyon beğeni alarak Instagram'ın en beğenilen gönderisi haline gelen rekortmen yumurta, web sitesinde tişört satmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl yeni doğan bebeği ile el ele tutuştuğu fotoğrafı Instagram hesabına yükleyen Kylie Jenner, 18 milyon beğeni alarak Instagram’ın en fazla beğenilen fotoğrafı olmayı başarmıştı. Ancak bu unvan, 4 Ocak tarihinde ortaya çıkan bir yumurta fotoğrafı ile ilginç bir şekilde el değiştirmişti.

World_record_egg (Dünya rekoru yumurtası) adı ile açılan bir Instagram hesabı, tek bir yumurta fotoğrafı paylaşmış ve kullanıcıları bu gönderiyi Instagram’ın en çok beğenilen fotoğrafı yapmaya devam etmişti. Yalnızca tek bir gönderi paylaşarak 6.7 milyon takipçiye ulaşan hesap, 44.5 milyon beğeni alarak bu hedefine ulaşmayı başardı.

Ancak görünüşe göre rekortmen yumurtanın maharetleri beğeni almakla sınırlı kalmayacak. Hesabın sahibi olan kişi ya da kurum, profil açıklamasına bir link eklemiş durumda. Bu linke tıklayanlar bir çevrimiçi alışveriş sitesine yönlendiriliyorlar ve bu sitede üzerinde ‘yumurtayı beğendim’ yazan tişörtlerle karşılaşıyorlar.

Bununla birlikte 2014 yılında Kim Kardashian'ı kapağına taşıyan ve ‘interneti sallayacağız’ diyen Paper Dergisi, bu kez de rekortmen yumurtayı kapak fotoğrafı yaptı. Paper’ın Kim paylaşımı 600 bine yakın beğeni alırken yumurta paylaşımı 55 binde kaldı. Bununla birlikte Kylie Jenner, en beğenilen gönderi unvanını geri kazanmak için çalışmalara başlamış durumda.