Apple’ın 1 Eylül 2026’da CEO koltuğunu John Ternus’a devretmeye hazırlandığı süreçte Vision Pro hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. M5 çipli yenilemeye rağmen beklenen ilgiyi göremeyen cihazda yeni model planlarının durdurulduğu öne sürüldü.

Apple’da çok büyük bir dönem değişimi başlıyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda Tim Cook’un 1 Eylül 2026 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı olacağını, Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus’un ise Apple’ın yeni CEO’su görevini üstleneceğini açıkladı.

Bu değişim henüz resmen başlamadan, Apple’ın en iddialı ürünlerinden biriyle ilgili oldukça çarpıcı bir iddia gündeme geldi. MacRumors’a göre Apple, Vision Pro tarafında yeni model geliştirme çalışmalarını büyük ölçüde durdurdu ve ekibin bir kısmını farklı projelere kaydırdı.

Vision Pro, M5 çipe rağmen Apple’ın istediği ilgiyi göremedi

Apple, Vision Pro’yu geçtiğimiz yıl M5 çip, daha konforlu Dual Knit Band, 120 Hz yenileme hızı, daha uzun pil ömrü ve yüzde 10 daha fazla piksel gibi yeniliklerle güncellemişti. Yani kağıt üzerinde cihaz, ilk modele göre daha güçlü ve daha kullanışlı hâle gelmişti.

Ancak görünen o ki bu yenilikler, kullanıcıların Vision Pro’ya bakışını değiştirmeye yetmedi. Cihazın 3.499 dolarlık fiyatı, ağır yapısı ve uzun süreli kullanımda rahatsız edici bulunması, Vision Pro’nun geniş kitlelere ulaşmasının önündeki en büyük engeller olarak kalmaya devam etti.

Apple, Vision Pro yerine akıllı gözlüklere yönelebilir

İddialara göre Apple, Vision Pro ekibindeki bazı çalışanları Siri gibi farklı bölümlere kaydırdı. Bu da şirketin karma gerçeklik başlığı tarafında frene bastığı, kaynaklarını ise daha hafif ve günlük kullanıma daha uygun ürünlere yönlendirdiği şeklinde yorumlanıyor.

Burada asıl dikkat çeken nokta, Apple’ın Vision Pro’da geliştirdiği teknolojileri doğrudan daha küçük bir gözlüğe taşıyamaması. Çünkü Vision Pro’daki ekran, sensör ve işlem gücü gibi donanımlar, küçük, hafif bir akıllı gözlük için fazla güç tüketiyor. Bu yüzden ilk Apple gözlüğünün ekransız, yapay zekâ odaklı bir model olması bekleniyor.

Apple’ın Vision Pro’yu hemen raflardan kaldıracağı söylenmiyor. Hatta şirket, M5 çipli mevcut modeli satmaya devam edecek. Ancak yeni iddialara göre Apple’ın şu anda yeni bir Vision Pro modeli çıkarmaya yönelik aktif bir planı bulunmuyor. Bu da ürünün geleceği için pek parlak bir tablo çizmiyor.