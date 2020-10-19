Facebook, işletmelerin tercih ettiği Messenger API'sini Instagram'a entegre ediyor. Şu an için kapalı beta aşamasında olan çalışmalar, işletmelerle tüketiciler arasındaki Instagram iletişimini güçlendirecek. Otomatik yanıtlama sistemi sayesinde bir tüketici, yaşadığı soruna kolaylıkla çözüm bulabilecek.

Sosyal medya devi Facebook'un, sahip olduğu hizmetleri birleştirme politikası zaten bilinen bir gerçek. Bu konuda hiçbir geri adım atmayan şirket, yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Şirket, işletmeler tarafından sıklıkla kullanılan Messenger API'sini Instagram için de kullanılabilir hale getirdi. Bu durum, Instagram'da yeni bir dönemin başlayacağını gözler önüne seriyor.

Facebook'un Messenger API'si, işletmelerin otomatik yanıt vermelerini sağlıyordu. Bu sayede bir tüketici, Messenger API'nin kullanılabildiği platformlar üzerinden otomatik yanıtlar alıyor, yaşadığı bir soruna karşı daha hızlı çözüm bulabiliyordu. İşte bu durum artık, Instagram kullanıcıları tarafından da deneyimlenebilecek. Şu an için kapalı beta kapsamında olan özellik, ilerleyen süreçte tüm işletmelerin hizmetine sunulacak.

Facebook'un Instagram'a entegre edeceği Messenger API, işletmelerin otomatik mesajlar oluşturmasını sağlayacak. Bu sayede işletmeye ulaşan bir tüketici, anında yanıt alabilecek. Özelleştirilebilen mesajlar, pek çok işletme için önemli avantajlar sunmuş olacak. Yapılan bu çalışmanın, Instagram'ın yavaş yavaş e-ticaret platformu haline gelmesinin doğal bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz.

Facebook'un açıklamalarına göre Messenger API'sinin Instagram'a entegre edilmesi, işletmelerin müşteri iletişim sistemlerini iyileştirecek. Bu sayede işletmeler, Instagram'da da tıpkı diğer iş platformlarındaki gibi profesyonel bir sistemle karşılaşmış olacaklar. Facebook'un yaptığı çalışma, Instagram'ı kurumsal bir hesapla kullanan işletmelerin işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Instagram'a entegre edilen Messenger API, şu an bazı işletmelerle aktif olarak test ediliyor. Bu işletmeler arasında Adidas, H&M, Sephora, Amaro, Nars, Michael Kors ve Glossier gibi popüler isimler de mevcut. Ancak bu özelliğin kapalı beta sürecinin daha ne kadar devam edeceği, tüm işletmelerin bu hizmetten ne zaman faydalanabileceği şu an için belirsizliğini koruyor.