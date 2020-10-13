Facebook, Messenger'ın Görünümünde Yeniliğe Gitti

Facebook, bugün yayınladığı blog yazısında mesajlaşma uygulaması Messenger'ın görünümünü yenilediklerini duyurdu. Logosu Instagram'ın renkleriyle birleşen Messenger, yeni temalara ve daha canlı bir görünüme kavuştu.

Facebook, yaklaşık iki hafta önce WhatsApp ve Instagram sohbetlerini Messenger'da birleştirme sürecinde önemli bir aşamayı hayatımıza sokmuştu. Şirket, Instagram mesajlarını Messenger mesajlarıyla birleştirmişti. Şimdilik birkaç ülkeyle sınırlı olan özellik, önümüzdeki zamanda tüm kullanıcılar için yayınlanacaktı.

Tüm bunlar gerçekleşirken Facebook, bu kez Messenger uygulamasına yeni bir görünüm katmak istedi. Şirket, bugün paylaştığı blog yazısında Messenger'ın yeni görünümünü tanıttı. Messenger, yeni güncellemeyle birlikte daha canlı renklere ve farklı temalara kavuştu.

Messenger'ın yeni görünümü:

Facebook'un Messenger'a getirdiği yeni görünüm, uygulamaya Instagram'ın renklerini alan yeni logo, yeni standart sohbet rengi, yeni sohbet temaları ve özelleştirilmiş reaksiyonlar getirdi. Bununla birlikte blog yazısında ilerleyen dönemde uygulamaya selfie sticker'ları ve sohbetten ayrıldığınızda ya da mesajlar görüldüğünde mesajların silinmesini sağlayacak 'vanish mode'un da geleceğini duyurdu.

Facebook'un sürekli yeni özellikler getirmeye devam ettiği Messenger uygulaması, geçtiğimiz haftalarda birçok yeni özelliğe kavuşmuştu. Yalnızca mesajlaşma uygulaması olmanın ötesine geçen Messenger, arkadaşlarınızla birlikte aynı anda film bile izleyebileceğiniz bir platform haline gelmişti.

Messenger başkanı Stan Chudnovsky, bugün paylaştığı bir yazıda uygulamanın Portal'daki sohbetlerin yeri olduğunu söyleyerek yakın zamanda Oculus desteğinin de getirileceğini paylaştı. Bunun yanı sıra Messenger, önümüzdeki yıldan itibaren üçüncü parti artırılmış gerçeklik efektlerinin de destekleneceği bir yer olacak.