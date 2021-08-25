Instagram’da hesabınızı doğrulamak ve hesabınızın yanında mavi bir tik istiyorsanız izlemeniz gereken sadece 6 adım var. Bu adımları ve Instagram hesap doğrulama hakkında tüyoları sizin için sıraladık.

Instagram, 1 milyar aktif kullanıcısı olan, dünyanın en popüler sosyal medya mecrası. Böyle bir platformda, bu kadar çok kullanıcı varken hesabınızı doğrulatmak da biraz zor.

Başvurusu kolay olan ancak kabulü zor olan Instagram hesabı doğrulatmak için sizlere ipuçları vereceğiz. Gelin Instagram'da mavi tik nasıl alınır, birlikte bakalım.

Instagram’da mavi tik ne işe yarar?

Instagram hesabı doğrulaması sonucundan verilen bu rozet, Instagram hesabınızın tanınmış bir şahsiyetin, ünlünün ya da küresel bir markanın gerçek hesabı olduğu anlamına geliyor. Twitter ve Facebook gibi mecralarda da görmeye alışkın olduğumuz mavi tik, platformun söz konusu hesabın güvenilir olduğunu doğruladığını belirtiyor.

Mavi tikler aynı zamanda bu hesapları öne de çıkarıyor. Böylece Instagram kullanıcıları doğru kişiyi ya da markayı takip ettiklerinden emin olabiliyorlar. Mavi tik, arama sonuçlarında ve profillerde fark edilmeyi de kolaylaştırır. Sosyal medyada oldukça prestijli gözüken bu rozetler aynı zamanda imrenilen bir statü sembolü. Nadirliklerinin sağladığı prestij çoğunlukla daha fazla etkileşim anlamına geliyor.

Bu prestij ve statüye rağmen, Instagram tarafından doğrulanmış hesaplar, Instagram algoritmasından özel bir muamele görmüyor. Hesapların daha yüksek etkileşim almalarının ise iki sebebi var. Birincisi insanlar mavi tikli hesaplara daha çok güveniyor. İkincisi ise bu rozeti almaya hak kazanmış hesaplar, hedef kitlelerinin ilgilerini çekecek içerikler yayınlıyor.

Instagram mavi tik rozetine kimler başvurabilir?

Instagram’da hesabını doğrulatmak için herkes başvuru doldurabilir. Ancak Instagram, hesapları doğrulama konusunda oldukça seçici ve kriterlerini açıkça söylemiyor. Örneğin, Twitter ya da Facebook’ta bir mavi tik rozetinizin olması, Instagram’da da kolayca hesabınızı doğrulatabileceğiniz anlamına gelmiyor.

Bu zamana kadar gördüğümüz ise, Instagram’ın sadece bazı tanınmış kişiler, ünlüler ve markalar bu doğrulama kriterlerine sahip.

Hesabınızı doğrulatabilmek için öncelikle platformun Hizmet Şartları ve Topluluk Kuralları’na uymanız gerekiyor. Bu kurallara uyuyorsanız aşağıdaki tüm kriterleri de karşılamalısınız:

Orijinal hesap: Mavi tik rozeti alabilmek için gerçek bir kişi, kayıtlı bir işletme ya da marka olmanız gerekiyor. Bir meme ya da hayran sayfası sahibiyseniz, hesabınızı doğrulatamazsınız.

Mavi tik rozeti alabilmek için gerçek bir kişi, kayıtlı bir işletme ya da marka olmanız gerekiyor. Bir meme ya da hayran sayfası sahibiyseniz, hesabınızı doğrulatamazsınız. Sadece bir adet hesap: Farklı dillere hitap etmek için açılan hesaplar dışında, kişi ya da işletme başına sadece bir Instagram hesabı doğrulanabilir.

Farklı dillere hitap etmek için açılan hesaplar dışında, kişi ya da işletme başına sadece bir Instagram hesabı doğrulanabilir. Gizli profiller: Gizli Instagram hesapları doğrulama için uygun değildir.

Gizli Instagram hesapları doğrulama için uygun değildir. Eksiksiz profil: Instagram doğrulama rozeti almak istiyorsanız profiliniz dolu olmalı. Tam bir özgeçmişiniz, profil fotoğrafınız ve en az bir gönderiniz yoksa, mavi tik alamazsınız.

Instagram doğrulama rozeti almak istiyorsanız profiliniz dolu olmalı. Tam bir özgeçmişiniz, profil fotoğrafınız ve en az bir gönderiniz yoksa, mavi tik alamazsınız. Dikkate değer: Instagram’ın mavi tik konusundaki en büyük ve gizli kriteri de tam olarak bu. Hesabınızın diğer kullanıcıların dikkatini çekecek ve çok aranacak bir profil olması gerekiyor.

Yukarıdaki kriterleri karşıladığınızdan nispeten eminseniz ya da sadece şansınızı denemek istiyorsanız, aşağıdaki adımlarla Instagram hesabınızı doğrulamayı deneyebilirsiniz.

4 Adımda Instagram'da mavi tik nasıl alınır?

Adım #1: Profilinize gidin ve sağ üst köşedeki simgeye dokunun.

Profilinize gidin ve sağ üst köşedeki simgeye dokunun. Adım #2: Ayarlara gidin ve hesabı seçin.

Ayarlara gidin ve hesabı seçin. Adım #3: Doğrulama İste’ye dokunun.

Doğrulama İste’ye dokunun. Adım #4: Başvuru formunu gerçek bilgilerinizle doldurun

Başvuru formu için resmi nüfus cüzdanınızın fotoğrafını da göndermeniz gerekiyor. Bireyler için bu, ehliyet ya da pasaport da olabilir. İşletmeler için bir elektrik faturası, sözleşme ya da vergi beyannameleri gönderilebilir. Instagram’ a göre ekipler başvurunuzu inceledikten sonra bildirimler sekmenizde bir yanıt alacaksınız.

İnternet üzerinde varlığını sürdüren dolandırıcıların sayısından dolayı Instagram, size asla e-posta göndermeyecekleri, para istemeyecekleri veya başka bir şekilde ulaşamayacakları konusunda çok açık. Birkaç gün ya da bir hafta içinde, herhangi bir geri bildirim ya da açıklama bulunmaksızın doğrudan olumlu ya da olumsuz geri dönüş alacaksınız.

Instagram’da mavi tik almak için ipuçları:

Mavi tik satın almaya çalışmayın

Daha fazla organik takipçi kazanın

Biyografinizdeki çapraz linkleri kaldırın

Organik olarak keşfete düşmek için çabalayın

İsminiz herhangi bir haberde göründüğünde bunu bildirin

Bir ajans ya da reklamcı ile çalışın

Dürüst olun

Profilinizin ve biyografinizin eksiksiz ve etkili olduğundan emin olun

İlk seferde reddedilince hemen vazgeçmeyin

Hesabınızı herkese açık tutun

Kurallara göre oynayın

Herkesin başvurabildiği ama nadir insanların alabildiği doğrulama sırasında onaylanmak çok zor. Biz de sizler için, hesabınızın kayda değerliğini kanıtlama yolunuzda ilerledikçe başarı şansınızı en üst düzeye çıkaracak yolları derledik.

Instagram mavi tik rozeti ve hesap doğrulaması ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Elbette ki Instagram’daki varlığınız sadece rozetten ibaret değil. Eğer hesabınızı doğrulatabilirseniz, Instagram stratejilerinizi belirleyerek takipçileriniz için ilgi çekici içerikler yayınladığınızda, takipçi sayınızın artacağı ve marka değerinizin yükseleceği su götürmez bir gerçek.