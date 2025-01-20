Instagram patronu Adam Mosseri, platformun yeni dikdörtgen profil görünümünü sevmeyenleri mutlu edecek bir özellik daha geleceğini duyurdu. Ayrıca birçok yeniliğin de profillere geleceğini açıkladı. Yakında Instagram profilleri baştan aşağı değişmiş olacak.

Instagram, bundan birkaç gün önce yıllardır aynı olan profil tasarımlarında değişikliğe gitmişti. Takipçi sayısı ve gönderi gibi bilgilerin yer aldığı kısım, profil fotoğrafının hemen yanına yerleştirilirken isimler de onun üstüne koyulmuştu. Ancak en büyük fark, profilinizin genel görünümüydü. Öyle ki artık gönderiler, kare değil, dikdörtgen olarak yer almaya başlamıştı. Bunun nedeni, artık dikey fotoğraf ve video paylaşımlarının daha fazla yapılmasıydı.

Ancak Instagram’ın yeni tasarımı, bazı karışık yorumlar aldı. Dikdörtgen tasarımı hiç beğenmeyenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Hele ki profillerine özel olarak ayarlayan ve görüntüleri kare tasarıma göre seçen kişiler için her şey bozulmuştu. Konu hakkında Instagram patronu Adam Mosseri’den içinizi rahatlatacak bir açıklama geldi.

Profillerdeki gönderilerin önizlemesini kendinize göre ayarlayabileceksiniz

Mosseri, yaptığı bir paylaşımda profiller hakkındaki planlarını paylaştı. Bu sırada da yeni profil tasarımına değindi. Tasarımın hem olumlu hem de olumsuz yorumlar aldığını belirtirken negatif geri bildirim sağlayanlar için bir hamle yapabileceklerini açıkladı.

Yakında kullanıcılar, gönderilerin önizlemelerini kırpma imkânına sahip olacaklar. Bu da fotoğrafın istediğiniz kısımlarının profilinizin genel görünümünde görünmesine olanak tanıyacak. Hâlâ dikdörtgen olacak ancak istediğiniz şekilde kırparak biraz daha iyi bir şekilde görünmesini sağlayabileceksiniz.

Öne çıkanlar gönderilerin yanına taşınacak, profil düzenini değiştirebileceksiniz, sadece profilinizde paylaşım yapabileceksiniz

Mosseri, bunlar dışında profillere gelecek diğer yenilikleri de duyurdu. Öne çıkan hikâyelerinizin yer aldığı öne çıkan bölümünün yerinin değişeceğini ifade etti. Artık profil fotoğrafının altında değil, direkt diğer gönderilerinizin yanında yer alacaklar. Yani bir gönderi gibi görülecekler.

Bunun dışında profilinizdeki gönderileri düzenleme imkânına da sahip olacaksınız. Yani tarih sırası yerine istediğiniz fotoğrafın profil görünümünde istediğiniz yere koyabileceksiniz. Bunun dışında direkt profilde paylaşım yapma özelliği de geliyor. Yani genel akışta görünmeden sadece kendi profiliniz içinde paylaşım yapmanız mümkün olacak.