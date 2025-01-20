Instagram, TikTok'un yasaklanmasının gündemde olduğu haftaya iki yeni Reels özelliğiyle giriyor.

TikTok'un ABD'de yasaklanmasına ilişkin gündem tüm hızıyla sürerken popüler platformlar duruma sessiz kalmış değil. Instagram, TikTok’un boşluğunu doldurmayı hedefleyerek Reels için iki yeni özelliği duyurdu.

Bunlardan ilki artık Reels sekmesinin sağ üst köşesinde arkadaşlarınızın beğendiği veya not eklediği videoları görme özelliği. Özelliklerden bir diğeri ise beğendiğiniz içeriklerle sohbet başlatmayı kolaylaştırmak amacıyla eklenen yeni bir yanıt çubuğu.

Yeni özellik nasıl görünüyor?

Ekran görüntülerine göre artık bir Reels izlerken sağ üst kısımda arkadaşlarınızın o içerikle nasıl etkileşime geçtiğini görebileceksiniz. Örneğin bir arkadaşınız bir Reels'i beğendiyse, bu beğeniye yanıt verme şansınız olacak.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu özellikler ilk olarak test kullanıcılarına sunulacak. Bu süreçte Instagram özellikleri kullanıma sunmaya karar verirse çok geçmeden tüm kullanıcıların kullanımına açılacak.

Peki siz Reels videolarına gelecek bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.