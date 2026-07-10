Instagram'ın Yapay Zekâsının Fotoğraflarınızı Kullanmasını İstemiyorsanız Bu Ayarı Mutlaka Yapın

Instagram, geçtiğimiz gün kullanıcıların insanların Instagram fotoğraflarına dayalı yapay zekâ görselleri oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir "Muse AI" özelliği yayına almıştı.
Benzer bir durumu zamanında X tarafında Grok'ta görmüştük ve pek çok insan Grok'u kullanarak insanların yapay zekâ görsellerini oluşturmaya başlamıştı. Hâliyle bu durumun getireceği sonuçlar yıkıcı olabileceğinden bunun önüne en azından bireysel olarak geçmemiz gerekiyor.
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Instagram Muse AI'ın fotoğraflarınızı kullanması nasıl kapatılır?
Herkes gibi siz de bireysel olarak, başkalarının Muse AI üzerinden Instagram fotoğraflarınızı kullanma olanağını kapatabilirsiniz.
- Adım #1: Instagram'ı açın ve sağ alttan Profil kısmına geçin.
- Adım #2: Sağ üstteki üç çizgiye basın.
- Adım #3: Aşağı kaydırın ve "Paylaşım ve yeniden kullanım"a tıklayın.
- Adım #4: Buradan Meta'nın AI hizmetlerinin fotoğraflarınızı "Gönderiler" ve "Reels" için kullanabilmesini kapatın.