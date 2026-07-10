Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Instagram'ın Yapay Zekâsının Fotoğraflarınızı Kullanmasını İstemiyorsanız Bu Ayarı Mutlaka Yapın

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Instagram'ın yapay zekâsı Muse AI'ın kişisel fotoğraflarınızı kullanmasını istemiyorsanız yapmanız gereken bir ayar var.

Instagram'ın Yapay Zekâsının Fotoğraflarınızı Kullanmasını İstemiyorsanız Bu Ayarı Mutlaka Yapın
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Instagram, geçtiğimiz gün kullanıcıların insanların Instagram fotoğraflarına dayalı yapay zekâ görselleri oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir "Muse AI" özelliği yayına almıştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Benzer bir durumu zamanında X tarafında Grok'ta görmüştük ve pek çok insan Grok'u kullanarak insanların yapay zekâ görsellerini oluşturmaya başlamıştı. Hâliyle bu durumun getireceği sonuçlar yıkıcı olabileceğinden bunun önüne en azından bireysel olarak geçmemiz gerekiyor.

İçerikten Görseller

Instagram'ın Yapay Zekâsının Fotoğraflarınızı Kullanmasını İstemiyorsanız Bu Ayarı Mutlaka Yapın
2

Instagram Muse AI'ın fotoğraflarınızı kullanması nasıl kapatılır?

2

Herkes gibi siz de bireysel olarak, başkalarının Muse AI üzerinden Instagram fotoğraflarınızı kullanma olanağını kapatabilirsiniz.

  • Adım #1: Instagram'ı açın ve sağ alttan Profil kısmına geçin.
  • Adım #2: Sağ üstteki üç çizgiye basın.
  • Adım #3: Aşağı kaydırın ve "Paylaşım ve yeniden kullanım"a tıklayın.
  • Adım #4: Buradan Meta'nın AI hizmetlerinin fotoğraflarınızı "Gönderiler" ve "Reels" için kullanabilmesini kapatın.
Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliği Daha Çıkmadan Dolandırıcılık Tartışmaları Başlattı

WhatsApp'ın Kullanıcı Adı Özelliği Daha Çıkmadan Dolandırıcılık Tartışmaları Başlattı

WhatsApp'ta "Çevrim İçi" Yazısı Tarih Oluyor: Artık Çevrim İçi Olan Kişilerde Yeşil Bir Nokta Bulunacak!

WhatsApp'ta "Çevrim İçi" Yazısı Tarih Oluyor: Artık Çevrim İçi Olan Kişilerde Yeşil Bir Nokta Bulunacak!

Windows 11 İçin Hayat Kurtaran Yeni Özellik: Cloud Rebuild

Windows 11 İçin Hayat Kurtaran Yeni Özellik: Cloud Rebuild

HyperOS 4'ün Lansman Tarihi Ortaya Çıktı: Xiaomi Telefonlara Ne Zaman Gelecek?

HyperOS 4'ün Lansman Tarihi Ortaya Çıktı: Xiaomi Telefonlara Ne Zaman Gelecek?

Google Translate Arayüzü Yenileniyor: İşte Yeni Değişiklikler!

Google Translate Arayüzü Yenileniyor: İşte Yeni Değişiklikler!

Windows Defender Bilgisayarı Korumak İçin Yeterli mi, Yoksa Başka Bir Antivürs Programı Şart mı?

Windows Defender Bilgisayarı Korumak İçin Yeterli mi, Yoksa Başka Bir Antivürs Programı Şart mı?

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Ücretsiz 4K Kalitede İzleyebileceğiniz Uygulamalar

Instagram Meta

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Samsung CEO'sundan Yapay Zeka Açıklaması: Asıl Yapay Zeka Dönüşümü Şimdi Başlıyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com