Instagram, platformdaki içeriklere yorum yapılmasını kolaylaştıran bir özellik üzerinde çalışıyor. Meta'nın üretken yapay zekâsı Meta AI, artık bizim yerimize yorum yapabilecek.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Henüz erken aşamada olan bu yeni özellik, Instagram'da gördüğümüz paylaşımlara yorum yapmamızı kolaylaştıracak.

Bağımsız geliştirici Jonah Manzano tarafından tespit edilen yeni özellik, Instagram'daki içeriklere yapay zekâ ile yorum yaptırmamızı sağlayacak. Oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olan özellik, gördüğü içeriği analiz ettikten sonra 3 farklı yorum üretecek. Kullanıcı, bu yorumlardan bir tanesini seçerek o paylaşımla etkileşime girmiş olacak.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünecek

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere Instagram'ın yeni özelliği, kolayca ulaşılabilir bir yapıda olacak. Kullanıcı, bir paylaşıma yorum yaptığı gibi birkaç dokunuşla yapay zekâya ulaşabilecek. Tabii bu özelliği deneyebilmek için Meta AI gerekecek.

Burada da sizleri sevindirecek bir haberimiz var. Bilen okurlarımız vardır; dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Meta AI'ın Avrupa'ya ek olarak onlarca bölgede daha erişime açılacağından bahsetmiştik. Eğer Meta AI Türkiye'ye gelirse yapay zekâya yorum yaptırma özelliğini biz de kullanabileceğiz.