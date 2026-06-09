Instagram'a gelen yeni özellik sayesinde gönderileriniz artık kronolojik olarak sıralanmak zorunda değil.

Instagram, uzun süredir test aşamasında tuttuğu "profil ızgarasını yeniden düzenleme" özelliğini dünya genelindeki tüm Android ve iPhone kullanıcılarına sunmaya başladı.

Özellikle profilindeki gönderilerin sıralamasından rahatsız olan kullanıcılar bu özelliğe bayılacak.

Tek yapmanız gereken sürükleyip bırakmak

Bugüne kadar platform, paylaşımlarımızı kronolojik sırayla sergilemeye zorluyordu. En fazla üç gönderiyi en başa tutturabiliyorduk, gerisi ise tamamen zamana teslimdi. Yeni güncellemeyle birlikte artık gözünüze batan herhangi bir fotoğrafa uzun süre basılı tutarak, ne kadar eski olursa olsun, profilinizde dilediğiniz yere sürükleyip bırakabileceksiniz. Üstelik daha önce başa tutturduğunuz o havalı gönderileriniz de yerini korumaya devam edecek.

Aslında Instagram'ın patronu Adam Mosseri, geçtiğimiz yıl kare formatı bırakıp dikey görsellere geçiş yaparken profillerinin estetiği bozulan kullanıcılardan özür dilemişti. Bu yeni gelişme de bir nevi özür niteliğinde desek yanlış olmaz.