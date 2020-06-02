Intel CEO’su: Her Şey Benchmark Puanı Değil

Intel'in CEO'su Bob Swan, geçtiğimiz günlerde bilgisayar endüstrisinin çok fazla benchmark rakamları odaklı olmasından rahatsız olduğunu belirtti. Gelin Bob Swan tarafından bu konuda yapılan açıklamalara yakından bakalım.

Intel CEO'su Bob Swan, bilgisayar endüstrisinin çok fazla benchmark test rakamları üzerinde durmasından bir hayli rahatsız olmuş durumda. Bob Swan, geçtiğimiz günlerde bu konuyla alakalı olarak Computex Uluslararası Bilgi Teknolojiler Fuarı'nda PC endüstrisine bir 'mesaj' gönderdi ve bu mesaj Computex tarafından YouTube'da yayınlandı. Gönderdiği bu mesajda Swan, genel olarak endüstrinin, benchmark üzerine bu kadar fazla yoğunlaşmak yerine söz konusu olan işlemcilerin daha geniş alanlarda sağladığı faydalara ve yeniliklere bakılması gerektiğini belirtiyor.

Swan ayrıca bu etkinlikte yapmış olduğu konuşmada yeni nesil Intel Tiger Lake dizüstü bilgisayar işlemcilerinin planlandığı gibi bu yazın sonuna doğru çıkacağını söyledi. Ağustos veya eylül ayında çıkması beklenen Tiger Lake işlemcisini kullanacak olan bilgisayarlarsa bu yılın sonlarına kadar satışa çıkmayacak. Ayrıca Bob Swan; bu yeni çıkacak işlemcilerin, Intel'in PC endüstrisindeki 'tartışılmaz' liderliğini iyice pekiştireceğini belirtti.

Bob Swan: 'Yeni bir odağa ihtiyaç var'

Tiger Lake işlemcileri hakkındaki duyurusunun yanı sıra Bob Swan, daha çok önceden belirttiğimiz benchmark konusuna odaklandı ve içerisinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecinin en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Swan, ayrıca benchmark konusuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

"İçerisinde bulunduğumuz bu süreci, PC endüstrisi olarak odağımızı benchmark sonuçlarından, yarattığımız teknolojilerin faydalarına ve etkilerine yöneltmeye başlayabileceğimiz bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu yaşadığımız salgın süreci bize, teknolojilerin çözüm odaklı olması gerektiğini ve bu sayede sürekli gelişen endüstrinin ve kullanıcıların ihtiyaçlarının tam olarak karşılanabileceğini gösterdi."

Bob Swan tarafından yapılan bu açıklamalar, internet dünyasında kullanıcılar tarafından başka şekillerde değerlendirildi. Bob Swan'ın bu yaptığı açıklamalar sonrasında kullanıcılar, Tiger Lake işlemcilerinin Intel tarafından söylendiği kadar büyük bir yenilik getirmeyeceğini düşünmeye başladılar. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda AMD tarafından duyurulan yeni dizüstü bilgisayar işlemcisi Ryzen 4000'in, güçlü orta segment bilgisayarlarda kendine oldukça fazla yer bulabileceği gerçeği nedeniyle Bob Swan'ın bu şekilde açıklamalarda bulunduğu da düşünülüyor.