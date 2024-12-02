Intel, CEO Pat Gelsinger’ın 1 Aralık itibarıyla emekli olduğunu ve yönetim kurulundan ayrıldığını açıkladı. Gelsinger’ın ayrılığı sonrası yeni kararlar bekleniyor.

Intel, CEO Pat Gelsinger'ın 1 Aralık itibarıyla emekli olduğunu ve yönetim kurulundan ayrıldığını duyurdu. Gelsinger’ın yerine geçici olarak David Zinsner ve Michelle Johnston Holthaus atandı.

Pat Gelsinger, Intel’deki kariyerine 1980'lerde başlamıştı ve 2021'de CEO olarak geri dönmüştü.

Gelsinger'ın emekliliğiyle Intel’de yeni bir dönem başlıyor

Gelsinger, Intel'in üretim tesislerini yeniden yapılandırmaya yönelik büyük adımlar atmış ve ABD'deki büyük yatırımlarını onaylamıştı. Ancak, son yıllarda karşılaştığı zorluklar, Intel'in pazar payını kaybetmesine yol açtı. Özellikle çip üretimi ve yapay zekâ alanlarında istediği başarıyı elde edemedi. 2023 yılı itibarıyla şirketin gelirleri ciddi oranda düştü ve büyük mali kayıplar yaşandı.

Intel, Gelsinger’ın emekli olmasının ardından geçici liderlik için Zinsner ve Holthaus’ı görevlendirdi. Şirket, yeni bir CEO atanana kadar bu iki isimden yönetim sorumluluğu alacak. Gelsinger’ın ayrılığı sonrası Intel’in gelecekte alacağı kararlar ne yönde olacak şimdiden merak konusu oldu.