Intel Core i9'un Beklenmeyen Kardeşi i9-9900T Ortaya Çıktı

İki gün önce açık arttırmaya çıkan işlemci, bir mühendislik örneği. İlanda listenen fotoğraflar ise, entegre soğutucu (IHS) üzerinde bir QQC0 tanımlayıcısının var olduğunu gösteriyor. Intel Core i9-9900T'nin 14nm++ işlem sürecinde üretilmesi ve i9-9900K'da olduğu gibi 8 çekirdek-16 thread'li olması ve 16 MB'lık L3 cache ile gelmesi bekleniyor. Burada göze çarpan farklılık ise, çipsetin T serisi altında olmasından kaynaklanan 35W'lık TDP'ye (termal tasarım gücü) sahip olması.
Açık arttırmadaki fotoğraflardaki IHS'ten gördüğümüz kadarıyla Core i9-9900T, 1.7 GHz temel hıza sahipken boost ile 3.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ancak bunun tüm çekirdeklerde değil, sadece bir ya da iki çekirdek seviyesinde olduğunu da söyleyelim. Satışı gerçekleştiren kişi, işlemcinin i7-8700K'dan daha hızlı olduğunu da iddia ediyor.
Intel Core i9-9900K'nın tavsiye edilen satış fiyatı 488 ile 499 dolar arasında. Dahili GPU'ya sahip olmayan model i9-9900KF ise 499 dolara satılıyor. Açık artırmada ise i9-9900T'den istenen fiyat 35 bin yen (320 dolar) civarında. Bu işlemcinin gelecek günlerde piyasaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.