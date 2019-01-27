Intel Core i9'un Beklenmeyen Kardeşi i9-9900T Ortaya Çıktı

Intel Core i9-9900T olduğu iddia edilen bir işlemci, iki gün önce Yahoo! Auctions'ta açık arttırmaya çıktı. Her T serisi işlemcide olduğu gibi buradaki "T" de, çipin i9-9900K'nın düşük enerjili versiyonu olduğunu ortaya koyuyor.

İki gün önce açık arttırmaya çıkan işlemci, bir mühendislik örneği. İlanda listenen fotoğraflar ise, entegre soğutucu (IHS) üzerinde bir QQC0 tanımlayıcısının var olduğunu gösteriyor. Intel Core i9-9900T'nin 14nm++ işlem sürecinde üretilmesi ve i9-9900K'da olduğu gibi 8 çekirdek-16 thread'li olması ve 16 MB'lık L3 cache ile gelmesi bekleniyor. Burada göze çarpan farklılık ise, çipsetin T serisi altında olmasından kaynaklanan 35W'lık TDP'ye (termal tasarım gücü) sahip olması.

Açık arttırmadaki fotoğraflardaki IHS'ten gördüğümüz kadarıyla Core i9-9900T, 1.7 GHz temel hıza sahipken boost ile 3.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ancak bunun tüm çekirdeklerde değil, sadece bir ya da iki çekirdek seviyesinde olduğunu da söyleyelim. Satışı gerçekleştiren kişi, işlemcinin i7-8700K'dan daha hızlı olduğunu da iddia ediyor.

Intel Core i9-9900K'nın tavsiye edilen satış fiyatı 488 ile 499 dolar arasında. Dahili GPU'ya sahip olmayan model i9-9900KF ise 499 dolara satılıyor. Açık artırmada ise i9-9900T'den istenen fiyat 35 bin yen (320 dolar) civarında. Bu işlemcinin gelecek günlerde piyasaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsiz.