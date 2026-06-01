Intel, veri merkezleri için geliştirilen ilk işlemcileri Xeon 6+ serisini duyurdu.

Donanım ve yapay zekâ konusunda en önemli etkinliklerden biri olan Computex, bu hafta boyunca Tayvan’da gerçekleştirilecek. Şirketler, bugünden duyurularına başladılar. Son zamanlarda yapay zekâ ve veri merkezi yatırımlarını artıran Intel de bunlardan biriydi.

Intel, ilk veri merkezi işlemcileri olarak nitelendirilen Xeon 6+ serisi işlemcilerini resmen duyurdu. Yapay zekâ konusunda öne çıkacak bu işlemciler, aynı zamanda Clearwater Forest ismiyle de anılıyor. Intel 18A mimarisi üzerinde işlem birimleriyle üretilen CPU’lar, çekirdek performansından ziyade yüksek çekirdek yoğunluğuna odaklanıyorlar.

Intel Xeon 6+ işlemciler neler sunuyor?

Intel’in veri merkezi odaklı CPU’ları; bulut tabanlı, ajan tabanlı yapay zekâ destekli ve ağ yoğun iş yükleri için performans yoğunluğu, güç verimliliği ve operasyonel ölçeklendirmeye odaklanarak Xeon 6 ailesini genişletiyor.

En üst model olan Xeon 6990E+, yeni nesil Darkmont E-çekirdeklerine dayalı 288 çekirdekli yapısıyla dikkat çekiyor. Bu da önceki nesilden 2.5 kat daha iyi performans ve rakiplerine kıyasla iş parçacığı başında %45 daha fazla performans anlamına geliyor. Böylece bulut tabanlı, telekomünikasyon veya yapay zekâ ajanı temelli iş yüklerinde güçlü performans vadedebiliyor.

Bunların yanı sıra Xeon 6+ işlemciler, yüksek yoğunluklu sistemler için ölçeklenebilir bant genişliğine sahip 12 kanallı DDR5 belleğe de sahip. Farklı altyapılar arasında veri aktarımını hızlandırmak için 96 adet PCIe Gen 5 ve CXL desteği, 2. 9:1’e varan sunucu konsolidasyonu sayesinde 2. nesil Xeon’lara kıyasla daha az alan ve maliyet, Intel SGX ve Intel TDX dahil olmak üzere entegre güvenlik, gizlilik desteği gibi dikkat çeken özellikleri de var.

Şirketin aktardığına göre Xeon 6+ CPU’lar, hâlihazırda telekom ağ altyapılarında ve veri merkezlerinde test ediliyor. ASUS, Dell, Ericsson, Lenovo, Supermicro gibi firmaların Xeon 6+ ile çalışmaya başladığı aktarılmış.