Intel’in mini bilgisayarları olan NUC serisi için yakın zamanda izleyeceği yol haritası, internette ortaya çıktı. Orta seviye NUC mini bilgisayarları, önemli güncellemeler bekliyor gibi görünüyor.

Bilgisayarların birden fazla şekli ve kullanım amacı bulunuyor. Özellikle işletmeler için sunulan bilişim ve teknoloji çözümlerinde mini bilgisayarlar önemli yer tutuyor. Hâliyle üreticiler, pek çok farklı mini bilgisayarla karşımıza çıkıyor.

Bunlardan biri de Intel NUC olarak bildiğimiz mini bilgisayar ailesi. Bu seride yer alan bilgisayarların yakın zamanda nasıl değişeceğine dair internete yayılan bir sızıntı, özellikle orta seviye bir NUC düşünenleri heyecanlandıracak.

NUC Extreme’e Tiger Lake U işlemci geliyor:

Momomo_US hesabından paylaşılan yol haritasına bakarsak, NUC serisinin en üst seviyedeki üyeleri olan Ghost Canyon’lar 2022 yılına kadar donanım anlamında bir güncelleme almayacak. Orta seviye NUC mini bilgisayarlarsa 2020’nin ikinci yarısında Tiger Lake U işlemcilere kavuşacak.

Öte yandan sızdırılan görüntülerde bir başka nokta da dikkat çekiyor. Yeni Hades Canyon NUC için Xe Graphics mimarisi kullanılmayacağını görüyoruz. Onun yerine '3. parti grafikler' yer alacak. Bu da daha önce gördüğümüz gibi Vega GL, yani AMD-Intel ortaklığı çözümlü bir NUC olabilir. Tabii NVIDIA dGPU da bir alternatif olarak göze çarpıyor.

Kısa vadede çok değişim yok:

Öte yandan AMD-Intel arasında bir iş birliği görmemiz şu zamanda çok da mümkün olmayabilir. Genel olarak NUC serisinin hacminin yalnızca 1,35 litre olacağını da göz önüne alırsak iki devin iş birliği en ideal sonucu verecek gibi gözükse de firmalar arasındaki rekabet, bu durumu engelleyebilir, firmaların iş birliğine yanaşmamasına neden olabilir.

Intel’in planı ne olursa olsun Xe platformu şu anda sahne almayacak ve görünüşe göre 2021 yılının sonuna kadar da platform, normalde oldukça işlevli olabileceği NUC gibi cihazlarda yer almayacak. Belki Xe ya da ona alternatif başka bir platformu 2021 sonrasında NUC’larda görebileceğiz.