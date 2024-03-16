Bizi dünyaya bağlayan internet paketlerimizin tükenmesi, büyük sorun hâline gelebiliyor. Üstelik bir de düşük GB’lı pakete sahipsek sürekli internet paketinin biteceğine dair kaygı yaşıyoruz. Bazen çok kullanmasak bile internet paketimiz şıp diye tükenmiş olabiliyor. Telefon kullanırken fark etmeden internetimizi bitiren detaylara birlikte bakalım.

İnternet paketimizin olur olmadık yerlerde bitmesi hiç şüphesiz en nefret ettiğimiz durumlardan biri. Operatörümüzün uygulamasına girip bedava internet arayışına mı girelim, makul olmayan ücretlerde ek internet paketleri mi alalım, internetsizliğimize boyun mu eğelim… Aslında bunların hiçbirine gerek yok.

Birazdan bahsedeceğimiz bazı faktörler, siz fark etmeden internet paketinizi sinsi sinsi bitiriyor olabilir. Tüm bunların neler olduğuna birlikte bakalım ve internet paketinizin bitmesinin önüne geçmek adına yapabileceğiniz çözümlere göz atalım.

İnternet paketinizi hızla bitiren detaylar:

Yüksek hızlı internet kullanımı.

Arka plan uygulamalarının açık olması.

Otomatik indirmelerin ve güncellemelerin yapılması.

Yüksek kalitede video izlenmesi.

Dosya paylaşımı ve bulut depolama yapılması.

Uygulamaların gereksiz özelliklere sahip olması.

Otomatik ayarların aktif olması.

Çevrim içi oyunların oynanması.

Reklamlara maruz kalınması.

Yüksek hızlı internet kullanımı.

Son model akıllı telefonlar, yüksek hızlı internet özelliklerine sahip olarak kusursuz bir internet bağlantısı sağlasa da bu kusursuzluğun bir bedeli olabiliyor. Daha yüksek internet hızları, veriyi de daha çabuk tüketiyor.

İstediğiniz her şeye hemen ulaşmanızı sağlarken paketinizde hızlı bir düşüş ortaya çıkabiliyor. Dilerseniz ayarlardan internet hızınızı düşürerek hızlı tükenen internet paketinin önüne bir nebze geçebilirsiniz.

Arka plan uygulamalarının açık olması.

Hızla azalan internet paketlerinin bir diğer nedeni, arka planda sessiz sedasız çalışan uygulamalar olabilir. Uygulamalardan bildirim alma ve konum kullanımı gibi faktörler, internet verinizin kullanılmasına sebep olur. Bunun önüne geçmek için arka plan uygulamalarından kullanmadıklarınızı temizleyebilirsiniz.

Otomatik indirmelerin ve güncellemelerin yapılması.

Uygulamalar ve işletim sistemleri, yeni özellikler için güncelleme yapar ve bu genellikle otomatik bir şekilde gerçekleşir. Uygulamanın maksimum performans göstermesi için güncellemeler gerekli olsa da mobil verinizi sinsice tüketiyor olabilirler.

Bu nedenden internet paketinizin hızla bitmesini engellemek için ayarlardan otomatik indirme ve güncellemeleri kapatmayı ya da yalnızca Wi-Fi açıkken güncelleme yapma özelliğini kullanmayı deneyebilirsiniz.

Yüksek kalitede video izlenmesi.

YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney+ gibi çeşitli uygulamalardan bir şeyler izlemenin internet paketini hızla bitirdiği aşikâr. Bir de bu, görüntü kalitesi yüksek bir şekilde yapılıyorsa verinizin çabucak bitmesi kaçınılmaz.

Bunu engellemek için video izleseniz bile ayarlardan video kalitesini düşürerek veri kullanımınızı azaltabilirsiniz. Hatta içerikleri daha önceden, Wi-Fi bağlantısıyla telefonunuza indirerek çevrim dışı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Dosya paylaşımı ve bulut depolama yapılması.

Büyük dosyaları indirmek, paylaşımını yapmak ya da bulut hizmetleriyle senkronize etmek; internet paketinizi hızla tüketebilir. Tüm bu işlemleri mümkün olduğunda Wi-Fi üzerinden yaparsanız ya da dosya boyutunu küçültürseniz aşırı veri kullanımının önüne geçebilirsiniz.

Uygulamaların gereksiz özelliklere sahip olması.

Pek çok cihaz ve uygulamada, aktif olarak kullanılmadığında bile veri tüketebilecek konum hizmetleri, Bluetooth ve anında bildirimler gibi hâlihazırda bulunan özellikler var. İnternet paketinizin hızla bitmesini önlemek için uygulamaların bu tip gereksiz özelliklerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Otomatik oynatmaların aktif olması.

Instagram, X (Twitter), TikTok gibi sosyal medya platformları; hiç şüphesiz günlük hayatımızın ayrılmaz parçaları. Sürekli kaydırarak ve videoları otomatik olarak oynatarak, internet paketimizin hızla tükenmesine sebep oluyoruz. Bunun için uygulamaların otomatik oynatma özelliğini kapatabiliriz. Böylece içerik, arka planda önceden yüklenmiş olmaz. Uygulamaların, “düşük veri kullanımı” gibi özelliklerini de deneyebilirsiniz.

Aynı durum, WhatsApp için de geçerli. Eğer otomatik medya indirme özelliği açıksa internetiniz, size gelen her yeni medyada biraz daha azalır. Bunun yerine otomatik indirme özelliğini kapatıp yalnızca gerekli dosyaları indirebilir ya da indirme işlemini Wi-Fi’a bağlandığınızda yapabilirsiniz.

Çevrim içi oyunların oynanması.

Özellikle birden fazla oyunculu çevrim içi oyunlarda, cihaz ile oyun sunucuları arasında sürekli veri alışverişi olduğundan internet paketini hızla tüketiyor. Bunun için oyun oynarken mümkün olduğunda Wi-Fi ağlarına bağlanmayı deneyebilirsiniz.

Reklamlara maruz kalınması.

İnternet sitelerinin reklamları ya da uygulama içi reklamlar, internet paketinizi tahmin ettiğinizden fazla tüketebilir. Oyunda her bölümün ardından çıkan reklamları bir düşünün! Bu durumun önüne geçmek için çevrim dışı da oynayabileceğiniz oyunlarda interneti kapatabilir ya da telefonunuza reklam engelleyici indirebilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz tüm bu küçük görünen detaylar, biz fark etmeden internet paketimizin hızla bitmesine sebep oluyor. Önerdiğimiz çözümleri deneyerek telefon kullanırken internetinizin tükenmesinin önüne bir nebze de olsa geçebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: