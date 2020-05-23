EGM, ‘İnternet Raconlarına’ Karşı Sosyal Medya Bürosu'nu Kur

Yeraltı dünyasının en ünlü isimlerinin aktif olarak kullandığı sosyal medya, artık KOM Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan büro tarafından sürekli inceleniyor. Kurulan ‘Sosyal Medya Bürosu’nun ilk sonucu, geçtiğimiz günlerde yapılan ‘Hijyen’ operasyonuyla görüldü.

Günümüzde sosyal medya veya herhangi bir dijital iletişim ortamı, günlük yaşamımızın büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz yer oldu. Dolayısıyla bu ortamlar hayatın birçok alanını yeniden şekillendirdi. Bu dönüşüme herkes zamanla katılırken yeraltı dünyası da dönüşüme ayak uydurmayı başardı.

Yeraltı dünyasının eski ve en ünlü isimlerinden her biri artık sosyal medya platformlarında ‘resmi’ ve ‘fan’ sayfalarına sahip oldular. Bu sayfaların her biri yüz binlerce kişi tarafından takip edilmeye başladı. Başlarda tercih edilen platform Facebook iken daha sonra Instagram popülerleşti. Güncel mesajlar içinse daha çok Twitter kullanıldı.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre video mesajları, klipler ve caps’ler, bu platformlarda uçuşmaya başladı. Yeraltı dünyasının bazı isimleri tarafından yapılan paylaşımlara gelen beğeni sayısı binlerin altına düşmüyordu. Bu isimlerin her biri kendine has bir çıkış sloganı kullanmayı başladı.

Dünyada yer alan bazı isimler sosyal medya devleriyle de karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda birinde yeraltı dünyasının ünlü ismine ait bir sayfa, Facebook yönetimi tarafından kapatıldı. Ardından o ismin hayranları yeni bir sayfa açarak herkesi o sayfaya davet etti. Ayrıca hayranlar, Facebook’u sert bir dille uyarmayı da ihmal etmedi.

İlerleyen zamanlarda sosyal medya, bu kişilerin artık birbirlerine racon kesitiği bir platform haline dönüştü. Yeraltı dünyasının ünlü isimleri mesajlarını bu platformlardan paylaşmaya başladı. Ancak tüm bunlar yaşanırken polis de yeraltı dünyasının hesaplarını incelemeye devam etti.

Bu tür kişileri incelemek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde ‘Sosyal Medya Bürosu’ kuruldu. Büroda bulunan genç kuşak polisler, dijital dünyanın diline hakim polislerden oluşuyordu. Ekipler, paylaşımları yapanlardan bu paylaşımları beğenenlere kadar her bir adımı titizlikle inceledi. Geçtiğimiz hafta çeşitli şehirlerde yapılan ‘Hijyen’ adlı operasyon da bu çalışmanın sonucuydu.