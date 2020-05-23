Bankalar aracılığıyla e-ticaret siteleri için satın alabileceğiniz sanal POS yazılımı, şimdi çok daha zahmetsiz ve kısa bir sürede weepay ile ayağınıza geliyor. Gelin, düşük komisyon oranları ve ertesi gün ödeme vaatleriyle dikkat çeken sanal POS hizmeti weepay’in ne olduğuna daha yakından göz atalım

Fiziksel POS cihazının sanal hali olan sanal POS, çevrimiçi ortamlarda yapılan ödemelerde, müşterilerin üye işyerlerine ödeme yapmasını sağlayan bir yazılım olarak biliniyor. Bu noktada işini internet ortamına taşımak isteyen pek çok kişi, özellikle e-ticaret sitelerinde sanal POS adı verilen bu yazılıma ihtiyaç duyuyor.

Bu yazılımlar, uzun ve yorucu bir sürecin ardından bankalardan elde edilebileceği gibi, ‘Sanal Pos Hizmeti’ olan weepay üzerinden zahmetsiz ve kolay bir şekilde de elde edilebiliyor. Biz de bu yazımızda tek bir entegrasyonla 7 büyük bankanın sanal POS yazılımını e-ticaret sitenize entegre edebileceğiniz online ödeme sistemi weepay’den bahsedeceğiz.

weepay nedir?

En kolay entegrasyon çözümleriyle müşterilerinizin tüm kartlarına güvenli bir şekilde ödeme ve taksit imkânına başka bir sayfaya yönlendirme yapmadan olanak sağlayan weepay, tek bir entegrasyon ile Bonus, World, Axess, Maximum, Paraf, CardFinans, Bankkart olmak üzere 7 adet kredi kartı markasına ait sanal POS’ları müşterilerine sunuyor. Üstelik Amex ile yurt dışı ödeme ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyor. Bu noktada şirket, siz işinizi büyütürken ödemelerinizi ertesi gün hesabınıza geçirmeyi de vadediyor. Ayrıca weepay kurumsal üyelik tipinin yanı sıra bireysel kullanıcılar için de sanal POS imkanı sağlamaktadır.

Siteye üye olan kullanıcılar, weepay müşterisi olduktan sonra bazı hizmetleri alma hakkına sahip oluyorlar. Elde edeceğiniz bu hizmetler arasındaysa farklı para birimleri de dahil olmak üzere ödeme almanıza imkân sağlayan weePos, tüm dijital ortamlarda entegrasyonsuz link ile ödeme izin veren weeLink, web sitenizde kolayca ödeme almanızı sağlayacak bir buton olan weeClick ve hakediş ve komisyon oranlarının hesaplandığı weeMarket özellikleri yer alıyor.

weepay güvenli mi?

Dünyanın en üst düzey veri güvenliği standardı olan PCI (Payment Card Industry) – DSS (Data Security Standard) sertifikasına sahip olan weepay, PCI – DSS sertifikalı hizmetiyle birlikte veri güvenliği konusundaki ihtiyaçları, başlangıç aşamasında doğrudan üyelerine sağlıyor.

weepay’de komisyon oranı nedir, başlangıç ücreti var mı?

weepay, bir sonraki gün ödeme ve uygun kesinti oranı gibi fırsatlarla birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Bunlara ek olarak hiçbir sabit ve başlangıç ücreti talep etmeden sanal POS'unuzu 24 saatte aktif etme vaadi veren firma, kurumsal müşterilerine işlem başı uygun komisyon oranları sunuyor. Bu noktada aylık 30.000 TL ve üzeri satışlarda özel komisyon oranları da weepay avantajları arasında yerini alıyor.

E-ticaret siteleri için ödeme yöntemi arayanların bir şans verebileceği weepay’i incelediğimiz yazımızın burada sonuna geliyoruz. Online ödeme sistemi hakkında daha fazla bilgi almak için buradaki bağlantıya tıklayabilir ve weepay’in web sitesine ulaşabilirsiniz.