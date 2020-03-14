Hindistanlı Lava isimli akıllı telefon üreticisi, geçtiğimiz gün yaptığı bir duyuruda yeni ödeme uygulaması Lava Pay’i tanıttı. Şirketin yeni uygulamasının en ilgi çekici yanıysa bu uygulamanın internet bağlantısı istememesi.

İnternet, çıktığı ilk günlerde bile dünyanın kaderini değiştirecek işlere imza attı. Teknoloji ve bilim geliştikçe internet de gelişti ve günümüzdeki haline kadar ulaştı. Bugün, yapacağımız herhangi bir işi, izleyeceğimiz veya öğreneceğimiz herhangi bir şeyi internet üzerinden yapar olduk.

İnternet, geçmişte zor olan birçok işi de kolay hale getirdi. Bunlardan yalnızca bir tanesi olan ödeme servisleri artık dijital dünyaya taşındı. Ancak biz, internetin meyvelerinden bu denli faydalanırken bir şirket, ödeme uygulamasında internet zorunluluğunu ortadan kaldıran bir uygulama tanıttı.

İnternete ihtiyaç duymayan ilk ödeme uygulaması:

Hindistan’da yerli bir akıllı telefon üreticisi olan Lava, perşembe günü kendi ödeme uygulaması olan LAVA Pay uygulamasını duyurdu. Bu uygulamanın en ilgi çekici tarafıysa diğer tüm dijital ödeme yöntemlerinin aksine herhangi bir internet bağlantısı gerektirmemesiydi.

Şirketin ürün müdürü Tejinder Singh, yaptığı bir açıklamada uygulamalarında buldukları çözümün piyasa tarafından kabul edilmiş olmasını ve insanların gelecekte para transferlerinin şeklini değiştireceğini dilediklerini aktardı. Şirketin yeni uygulaması, gelecekte çıkaracakları tüm akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelecek.

Bununla birlikte Hindistan’da halihazırda Lava akıllı telefonlardan birini kullanan her kullanıcı, ülkede bulunan 800’den fazla servis noktasından birine giderek uygulamayı telefonlarına yükletebilecek. Şirketin yaptığı tanıtıma göre uygulama, hitap edeceği kullanıcılar göz önünde bulundurularak oldukça basit bir arayüzle gelecek.

Lava’nın ödeme uygulamasından para göndermek veya ödeme yapmak için kullanıcılar, alıcının telefon numarasını uygulamaya girecekler. Ardından göndermek istedikleri miktarı yazdıktan sonra para transferi için gerekli olan şifreyi girerek istedikleri işlemi yapabilecekler.

Para gönderildikten sonra hem alıcı hem de gönderici para transferine dair bilgilendirme alacaklar. Uygulama, para transferinin yanı sıra kullanıcıların bakiyelerini görüntülemelerine de izin verecek. Kullanıcılar, diledikleri zaman bir bankaya giderek uygulamalarını düzenleyebilecekler.