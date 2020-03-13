Android cihazlarınıza onlarca uygulama yüklüyorsunuz. Peki bu uygulamaların güvenilir olduğundan nasıl emin oluyorsunuz? VirusTotal uygulaması sayesinde gizli virüsleri yakalayabilir ve cihaz güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Tablet, telefon, akıllı TV gibi cihazlarınızı en verimli şekilde kullanmak için pek çok farklı uygulama yüklemeniz gerekiyor. Ancak söz konusu uygulamaların hepsi, resmi marketlerden indirilse bile tam anlamıyla güvenli olmayabilir. Böyle bir duruma karşı önlem almak isterseniz, uygulamaların içerisindeki sakıncalı yazılımları tespit eden VirusTotal uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aslında 2004'te internet ve tarayıcı tabanlı bir güvenlik yazılımı olarak geliştirilen VirusTotal, daha sonra Google tarafından satın alınmıştı. Hâlâ popüler bir web uygulaması olarak bilinse de mobil versiyonu da bulunuyor. Bu nedenle uygulamaya karşı güvenlik endişeniz olmasın. VirusTotal ile akıllı telefonlarınızı ve yüklediğiniz uygulamaları nasıl tarayabileceğiniz açıklıyoruz.

VirusTotal nedir, nasıl çalışır, hangi cihazlarda kullanılır?

VirusTotal, Google Play’den indirerek Android cihazlarınıza kurabileceğiniz bir virüs tarama uygulamasıdır. Uygulamanın temel amacı, cihazınıza yüklü olan tüm uygulamaları ayrıntılı olarak taramak ve en ufak bir virüs varsa bile onu ortaya çıkarmaktır. VirusTotal yalnızca bir virüs tespit programıdır, anlık olarak virüs koruması sağlamaz.

Virüslü uygulamaların bulunduğundan şüphelendiğiniz Android tabletinize ya da akıllı telefonunuza Google Play üzerinden VirusTotal uygulamasını indirebilirsiniz. Akıllı televizyonunuzun uygulama marketinde VirusTotal uygulamasını bulamazsanız, anlatacağımız yöntemi kullanarak kolayca uygulamayı akıllı televizyonunuza kurabilir ve virüs taraması yapabilirsiniz.

VirusTotal Android:

VirusTotal ile Android’de nasıl virüs taraması yapılır?

VirusTotal Mobile uygulamasını açın.

Karşınıza çıkan ekrandaki “Scan” butonuna basın.

Uygulamanın taramayı tamamlamasını bekleyin.

Tarama raporu karşınıza çıkacak.

Tarama raporunda yanında yeşil tik işareti bulunan uygulamalar zararsızdır.

Tarama raporunda yanında turuncu ünlem işareti bulunan uygulamalar sakıncalı yazılım ya da virus barındırır.

barındırır. Uygulamanın virüslü olduğunu tespit ettiği uygulamaları en kısa zamanda cihazınızdan kaldırın.

VirusTotal Mobile uygulamasını anlattığımız yöntemle akıllı televizyonunuza kurduysanız ya da Google Play üzerinden indirerek Android tabletinize ya da akıllı telefonunuza yüklediyseniz, virüs tarama işlemine başlayabilirsiniz. Uygulama, farklı cihazlarda farklı arayüzlere sahip olsa da, temel olarak uygulamanız gereken yöntemler tamamen aynıdır.

Android olmayan akıllı televizyona VirusTotal nasıl kurulur?

Her akıllı televizyon farklı bir işletim sistemine sahip olabilir ve işletim sistemine ait uygulama marketinde istenilen her uygulama olmayabilir. Akıllı televizyonunuzun uygulama marketinde VirusTotal uygulamasını bulamadıysanız, aşağıdaki yöntemi izleyerek kolayca kurulum yapabilirsiniz.

Televizyonunuzun uygulama marketinden Downloader uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Gerekli izinleri vererek kurulumu tamamlayın.

Downloader uygulamasının arama sayfasına https://troypoint.com/virus linkini yazın ve “Git” butonuna tıklayın.

linkini yazın ve “Git” butonuna tıklayın. Karşınıza çıkan VirusTotal Mobile yükleme ekranını onaylayın ve gerekli izinleri verin.

Downloader uygulamasının uyarı ekranlarındaki “Sil” butonlarına basın.

Ana ekrana dönün ve “Tümünü Gör” seçeneğine tıklayın.

VirusTotal Mobile uygulamasını göreceksiniz, kullanmaya başlayabilirsiniz.

Akıllı televizyonlarınızda ve Android cihazlarınızda detaylı virüs taraması yapan VirusTotal uygulamasının kullanımı bu şekilde. Güvenilir bir kaynaktan yükleseniz bile bazı uygulamaların içinde gizli virüs barındırabileceğini unutmayın ve cihazınıza düzenli aralıklarla virüs taraması yapmayı ihmal etmeyin.