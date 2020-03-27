FasterChrome adlı bir Google Chrome eklentisi, internette daha hızlı gezinmek isteyenler için geliştirildi ve ücretsiz olarak yayınlandı. Eklenti, sayfalardaki bağlantıları siz daha mouse ile üzerine geldiğinizde hızlı bir şekilde önyükleyerek sayfalara daha hızlı erişmenizi sağlıyor.

Google, koronavirüs salgının etkisini artırmasıyla durdurduğunu açıkladığı Chrome güncellemelerini çok yakında yayınlanmaya devam edeceğini ve gelecek güncellemelerin planlanan birçok yeni özelliğe sahip olduğunu doğruladı. Ancak arama devinin tarayıcısını bir araçla hızlandırmak gibi bir planı yok.

FasterChrome adlı ücretsiz Chrome uzantısı ise tam olarak bu noktada devreye giriyor. Eklenti, web sitelerinin yüklenme süresini hızlandıran bir script olan Instant.Page'i geliştiren şirket tarafından geliştirildi ve yayınlandı. FasterChrome, sitelerin Instant.Page'i kullanıp kullanmadıklarına bakılmaksızın tüm sitelerin yükleme süresini hızlandırmak için aynı prensibi kullanıyor.

Uzantı yüklendiğinde ve etkinleştirildiğinde, mouse ile bir bağlantının üzerinde en az 65 milisaniye durduğunuzda Chrome otomatik olarak web sayfasından bazı verileri önyüklemeye başlıyor. Instant.Page, resmi web sitesinde 65 milisaniyenin ne kadar sürdüğüne dair bir test koydu.

FasterChrome, tarama hızında büyük bir fark yaratıyor ve kullanımı tamamen ücretsiz. FasterChrome'u indirebileceğiniz Chrome web mağazası sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın şimdiye kadar 30 bin kişi tarafından indirildiği ve kullanıcılardan 4.5 yıldız aldığı görülüyor.