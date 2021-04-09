Adana merkezli, çok ilde üyesi bulunan bir "organizasyonun" açtıkları 1.600'den fazla internet sitesi ile binlerce kişiyi dolandırdıklarının ihbar edilmesi üzerine 10 farklı ilde şafak operasyonu gerçekleştirildi ve şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, açmış oldukları bahis siteleri üzerinden “kazanma garantili kupon” vadederek insanları dolandırdığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çok sayıda ilde çalışma başlattı.

Konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen soruşturmada şüphelilerin kurmuş oldukları 1.630 internet sitesinde gerçekte var olmayan spor müsabakalarını oynanıyormuş gibi göstererek 2 bin 425 kişiyi dolandırdıkları ve toplamda 7 milyon 300 bin TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bahis dolandırıcılığı için 1.600'den fazla internet sitesi açılmış

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat ile hakkında gözaltı kararı çıkarılan 122 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli olarak 10 farklı ilde şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlara toplamda 510 polis katıldı.

Operasyonlar dahilinde gözaltına alınan şüpheliler, önce Adana Adli Tıp Birimi’ne sağlık kontrolü amacıyla götürüldü, sonrasında ise emniyete götürülerek sorgu işlemleri başlatıldı. Bu vesileyle bir kez daha sahte internet sitelerinden işlem yapmaktan kaçınmanız konusunda uyarımızı aktaralım.