iOS 14.2 İkinci Beta Sürümü, Yeni Emojilerle Yayınlandı

iOS 14.2'nin ikinci geliştirici beta sürümünü yayınlayan Apple, yeni sürüm ile birlikte kullanıcılara sunacağı yeni emojileri de gün yüzüne çıkardı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çiçeği burnunda işletim sistemi iOS 14'ün yeni bir beta sürümünü yayınladı. "iOS 14.2 Beta 2" olarak isimlendirilen sürüm, şu an için sadece geliştiriciler tarafından test edilebiliyor. Geliştiricilerden gelen haberlere göre yeni beta sürüm, beraberinde yeni emojileri de getiriyor. iPhone kullanıcıları, iOS 14.2 yükseltmesinin kullanıma sunulmasıyla yeni emojileri deneyimlemeye başlayabilecekler.

Aslına bakacak olursak iOS 14'ün yeni emojileri, ilk kez karşımıza çıkmıyor. Unicode Konsorsiyumu, Emoji 13.0 sürümünü bu yılın başlarında zaten onaylamıştı. Temmuz ayına geldiğimizdeyse yeni emojilerin bir bölümünü görmüştük. Sunulan yeni beta sürümle de Apple, kullanıcılara sunulacak yeni emojilerin nihai tasarımlarını göstermiş oldu.

iOS 14.2 ikinci geliştirici betasında görülen emojiler

Apple, iOS 14.2'nin ikinci geliştirici betasında sunduğu yeni emojilerle bu yıl toplamda 117 yeni emojiyi kullanıma sunmuş oldu. Bu arada Apple'ın yeni emojileri kullanıma sunmasındaki bir detayı sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Şirket genelde, yeni emoji paketlerini yeni mobil işletim sisteminin 2. sürümünde yayınlıyor. Bunun esas nedeni ise kullanıcıları son sürüme teşvik etmek.

Son olarak, iOS 14'le birlikte emojilere ulaşmak da bir hayli kolay olduğunu söyleyelim. Bir süredir Mac platformunda olan emoji koleksiyonu arama özelliği, iOS 14'le birlikte nihayet iPhone'lara da geldi. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, aradıkları ya da merak ettikleri emojilere hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar.