Apple, iOS 15.2 güncellemesini yayınladı. Güncelleme ile birlikte yeniliklerin yanında geliştirmeler ve iyileştirmeler de yapıldı. Ayrıca pek çok hata da giderildi

Apple, iPhone'lar için yayınlandığı günden itibaren kullanıcıların karşısına çıkardığı hatalarla bol bol şikayet alan iOS 15 için yeni büyük güncellemesini yayınladı. Dünya genelinde tüm kullanıcılar için yayınlanan güncelleme ile iPhone'larda karşılaşılan pek çok hata giderildi. Ayrıca bazı yenilikler de geldi.

iOS 15.2 güncellemesi ile birlikte gelen ve en çok dikkat çeken yeniliklerin başında 'Ayarlar' menüsüne eklenen yeni bir özellik var. 'Uygulama Gizlilik Raporu' isimli bu yeni özellik ile Apple, üçüncü parti uygulamalar ile kullanıcı arasındaki şeffaflığı artırmış durumda. Bu özellik ile kullanıcılar, hem üçüncü parti uygulamalar hem de Apple uygulamaları tarafından son 7 gün içerisinde erişilebilen tüm verilerini görebilecekler.

Gizlilik odaklı özellikler öne çıkmış durumda:

Yeni iOS 15.2 güncellemesi ile birlikte gelen yeniliklere ve geliştirmelere göz attığımızda gizlilik odaklı yeniliklerin dikkat çektiğini görüyoruz. Uygulama Gizlilik Raporu dışında Siri ve Mesajlar için de yeni gizlilik odaklı özellikler geldi.

Artık 'Mesajlar' uygulamasında ebeveynler, çocukları çıplaklık içeren bir mesaj aldığında ya da attığında uyarı almayı seçebilecekler. Ayrıca yine bu özellik ile bu tür durumlarda verilecek güvenlik uyarıları, çocuklar için faydalı kaynaklar sunacak.

iOS 15.2 ile gelen bir diğer dikkat çekici yenilik ise 'Dijital Miras' özelliği. Bu özellik ile Apple kullanıcıları, ölümleri durumunda iCloud hesabına erişme izni olacak kişileri belirleyebilecek.

Bu yeniliklerin yanında Siri'de yaşanan bazı yanıt vermeme sorunları, iPhone 13 kullanıcıları için video uygulamalarında yaşanan bazı oynatma problemleri gibi pek çok konuda da hatalar giderildi. Güncelleme ile gelen diğer tüm iyileştirmelere ve hata düzeltmelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer tüm Apple cihazları için de güncellemeler geldi:

Apple, iOS 15.2'nin yanında iPadOS 15.2, macOS Big Sur 11.6.2, macOS Monterey 12.1, watchOS 8.3, tvOS 15.2 ve HomePod 15.2'yi tüm kullanıcılara sundu. Tüm cihazlar için gelen güncellemelerde benzer şekilde güvenlik iyileştirmeleri öne çıkarken SharePlay desteği de iPad ve iPhone'lardan sonra yeni güncelleme ile MacBook'lar ve iMac'ler için geldi. Bu özellik ile kullanıcılar Facetime'da görüşme yaparken video izlemek, müzik dinlemek gibi aktiviteler yapabiliyorlar.