Apple’ın Yeni MacBook Pro’da “R” Yapıp Vazgeçtiği 5 Özellik

Apple'ın yeni MacBook Pro modeli, performansıyla kusursuz olsa da tasarımıyla çok daha fazla konuşuldu. Zira şirketin geçmiş yıllarda kullandığı tasarım dili özelliklerine geri dönmesi, "Apple eskiye mi dönüyor?" sorularına yol açtı. İşte MacBook Pro'da yer alan bazı 'eski' yenilikler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın dün akşam düzenlediği bir etkinlikte duyurduğu MacBook Pro, özellikle de tasarımında yapılan değişikliklerle gündeme geldi. Zira şirket, yeni dizüstü bilgisayarında ilk kez çentikli bir ekran tercih etmişti. Ancak bu çentikli ekranın Face ID desteği içermiyor oluşu, tüketicileri pek de memnun etmedi. Pek çok kişi, tam ekran uygulamalarda siyah renklendirme ile gizlenen bu çentiğin gereksiz olduğunu düşünüyor.

MacBook Pro'nun tasarımındaki en dikkat çeken husus çentik olsa da yapılan değişiklikler bundan ibaret değil. Öyle ki şirket, geçmişte kullandığı bazı tasarım dili özelliklerine de geri döndü. Bu içeriğimizde sizlere, Apple'ın resmen geri vites yaptığı bazı özelliklerden bahsedeceğiz. Dilerseniz hemen, o özelliklerin neler olduğuna yakından bakalım.

İşte Apple'ın yeni MacBook Pro'da uyguladığı bazı "eski" yenilikler

Touch Bar yok oldu

Sol tarafta 2020 model, sağ tarafta 2021 model MacBook Pro'yu görüyorsunuz.

Apple, MacBook Pro'nun önceki versiyonlarında, Touch Bar isimli bir bölüme yer veriliyordu. Klavyenin üzerinde gördüğümüz bu donanım, dokunmatik bir yüzeyin bazı işlevler için kullanılmasını sağlıyordu. Farklıydı ancak gerekli değildi. 2021 model MacBook Pro, bu özelliği ortadan kaldırdı.

MagSafe geri geldi

Apple, aldığı radikal bir kararla USB Type-C'ye net bir geçiş yapmıştı. Ancak bunun yanı sıra MagSafe isimli manyetik şarj sistemine destek verilmiyordu. 2021 model MacBook Pro'nun önemli özelliklerinden bir tanesi de bu teknoloji için sunulan destek oldu. MagSafe 3 ismiyle kullanıma sunulan özellik, pek çok tüketiciyi memnun edecek gibi görünüyor.

Daha fazla bağlantı desteği

Apple, önceki nesil MacBook Pro modellerinde sadece USB Type-C girişine yer veriyordu. Ancak yeni model, MagSafe'e ek olarak 3 adet Thunderbolt 4 girişine ek olarak, bir adet HDMI bağlantı noktası, bir adet SDXC kart okuyucu, bir adet de kablolu kulaklık girişine sahip.

Eski klavye tasarımına dönüldü

Üst tarafta son model MacBook Pro'yu, alt tarafta ise 2001 model PowerBook G4'ü görüyorsunuz.

Apple, yıllardır her butonu birbirinden ayrı olan bir klavye tasarımını kullanıyordu. Ancak bu durum, bu yıl değişti. Şirket, neredeyse 20 yıl önce kullanmayı bıraktığı simsiyah klavyeye geri döndü.

Genel yapı, 2004 model PowerBook'a çok benziyor

Sol tarafta 2021 model MacBook Pro'yu, sağ tarafta ise 2004 model bir PowerBook'u görüyorsunuz.

Apple, 2004 yılında piyasaya sürdüğü PowerBook modelinde nispeten yumuşatılmış köşeler kullanıyordu. 2021 yılında da bu tasarım dili, dikkatlerden kaçmıyor...

Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Apple, yeni iPhone modellerini de iPhone 5S tasarımına benzeterek radikal bir değişiklik yapmıştı. Bu durum, geçmişe dönüşün bir göstergesi mi?