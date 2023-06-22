Apple, iOS 16.5 işletim sisteminin ilk güncellemesi 16.5.1'i yayınladı.

Apple, iPhone kullanıcıları için yeni iOS 17 işletim sisteminin ikinci beta sürümüyle birlikte iOS 16 için de bir güncelleme yayınladı. iOS 16.5.1 sürüm numarasıyla yayınlanan güncelleme, özellikle bir grup iPhone kullanıcısının yakındığı kritik bir sorunu ortadan kaldırdı.

Apple’ın Lightning - USB 3 Kamera Adaptörü’nü kullanan iPhone kullanıcıları, her nedense cihazlarını bu adaptör ile şarj edemiyordu. Yeni güncelleme, bu sorunu ve paylaşılmayan bazı diğer ufak tefek sorunları ortadan kaldırdı.

iOS 16.5.1 güncellemesiyle neler sunuyor?

Apple tarafından paylaşılan açıklamaya göre güncelleme, yalnızca Lightning - USB 3 Kamera Adaptörü ile yaşanan şarj sorunu ile bazı diğer sorunları ortadan kaldırdı. Aynı zamanda işletim sisteminde bazı iyileştirmeler de yaptı.

Yeni iOS güncellemesi nasıl kurulur?

iPhone’unuzdan “Ayarlar”ı açın.

“Genel” seçeneğine tıklayın.

“Yazılım Güncelleme” sayfasını açın.

“İndir ve Yükle” seçeneğine tıklayın.

Güncelleme sırasında telefonunuzun pil tüketimi artacağından eğer düşük şarja sahipseniz cihazınızı prize takmakta fayda var. Bu sayede güncelleme sırasında telefonun aniden kapanmasıyla yaşanabilecek olası sorunların önüne geçebilirsiniz.