Henüz test aşamasında olan iOS 18.4'ün Fotoğraflar uygulamasına önemli yenilikler getireceği tespit edildi. İşte iOS 18.4 ile hayatımıza girecek yeni özellikler...

Apple'ın henüz test aşamasında olan yeni işletim sistemi iOS 18.4'ün sahip olduğu bir dizi yeni özellik tespit edildi. Fotoğraflar uygulamasında karşımıza çıkacak bu yeni özellikler, küçük gibi görünüyor olsalar da uygulamanın işlevselliğini artıracaklar.

Test kullanıcıları tarafından yapılan tespitlere göre iOS 18.4, Fotoğraflar uygulamasına 4 yeni özellik getirecek. Bu özellikler sayesinde uygulamanın filtre kapsamı genişleyecek. Ayrıca albümlerin sıralaması daha etkin bir şekilde yapılacak ve gizlilik de biraz daha iyileştirilecek. Dilerseniz şimdi bu özelliklere detaylarıyla bakalım.

iOS 18.4 ile Fotoğraflar uygulamasına gelecek yeni özellikler

Yeni filtre seçenekleri

Fotoğraflar uygulamasının mevcut sürümü, ekranın sol alt kısmında çift yönlü oklar gösteriyor. Bu butona dokunduğunuzda galerinizdeki içerikleri filtreleyebiliyorsunuz. iOS 18.4'te bu alan yenilenecek. Kullanıcılar, kendileriyle paylaşılan veya herhangi bir albüm içerisinde yer almayan fotoğraf ve videoları da filtreleyebilecekler.

Albümler için yeni bir sıralama seçeneği

iOS 18.4'teki Fotoğraflar uygulamasının sahip olacağı ikinci yeni özellik, albümler için yeni bir sıralama seçeneği olacak. Kullanıcılar, gelecek sürümde albümleri değiştirme tarihlerine göre sıralayabilecekler.

Son görüntülenenler ve paylaşılanlar albümleri gizlenebilecek

Fotoğraflar uygulamasına eklenecek üçüncü yeniliğimiz, "Son Görüntülenenleri ve Paylaşılanları Göster" ile ilgili olacak. Bu seçeneği kapatan kullanıcı, galerisinde son görüntülediği veya paylaştığı içerikleri uygulama içerisinde gizlemiş olacak.

Silinenleri kurtarmak veya tamamen silmek kolaylaşacak

iOS 18.4'teki Fotoğraflar uygulaması, Son Silinenler klasöründeki işlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak. Bu bağlamda; kullanıcılar artık bu klasöre girdiklerinde bir çöp kutusu simgesi görecekler. Buna dokunan kullanıcı, klasördeki tüm fotoğraf ve videoları hızlıca tamamen silebilecek veya kurtarabilecek.