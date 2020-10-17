iPhone 12 Modellerinin Teslimat Tarihi Kasım Geriledi

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini 16 Ekim itibarıyla Avustralya, Çin, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD ve 30’dan fazla diğer ülke ve bölgede ön siparişe açtı. Ancak ön siparişlerin başlamasından dakikalar sonra birçok bölgede teslimat tarihleri belirlenenden daha ileri bir zamana çekildi.
Bu noktada Apple'ın web sitesi, iPhone 12 Pro modelinde 'Pasifik Mavisi' gibi popüler renkler ve 128 GB yapılandırma varyantı için 9-16 Kasım arasında bir teslimat tarihi gösteriyor. Diğer renk seçenekleri için de teslimat tarihleri benzer şekilde kasım ayına kaymış durumda.
iPhone 12 Pro
Pasifik Mavisi
- 128 GB – 9 Kasım - 16 Kasım
- 256 GB – 9 Kasım – 16 Kasım
- 512 GB – 9 Kasım – 16 Kasım
Gümüş
- 128 GB – 9 Kasım – 16 Kasım
- 256 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
- 512 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
Grafit
- 128 GB – 9 Kasım – 16 Kasım
- 256 GB – 4 Kasım – 9 Kasım
- 512 GB – 4 Kasım – 9 Kasım
Altın
- 128 GB – 9 Kasım – 16 Kasım
- 256 GB – 4 Kasım – 9 Kasım
- 512 GB – 4 Kasım – 9 Kasım
iPhone 12
iPhone 12, renk ve yapılandırmaya bağlı olarak belirlenen tarihlerde ABD ve Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak. Ancak bazı renk ve yapılandırma seçenekleri, 3 Kasım'dan önce temin edilemeyecek.
Beyaz
- 64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
- 128 GB – 23 Ekim
- 256 GB – 23 Ekim
Siyah
- 64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
- 128 GB – 23 Ekim
- 256 GB – 23 Ekim
Mavi
- 64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
- 128 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
- 256 GB – 23 Ekim
Yeşil
- 64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
- 128 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
- 256 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
Kırmızı
- 64 GB – 23 Ekim
- 128 GB – 23 Ekim
- 256 GB – 23 Ekim
iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 mini veya iPhone 12 Pro Max modelleri ise 6 Kasım tarihinde ön siparişe açılacak ve ilk siparişler 13 Kasım'da teslim edilecek.
Apple'ın Türkiye web sitesinde teslimat tarihleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor ve yalnızca "Yakında sizinle" ibaresi yer alıyor. Ancak yurt dışı stoklarında yaşanan bu gecikmenin, Türkiye'de de tarihin ertelenmesine neden olabileceğini belirtelim.