iPhone 12 Modellerinin Teslimat Tarihi Kasım Geriledi

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iPhone 12 Modellerinin Teslimat Tarihi Kasım Ayına Kadar Geriledi

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Dün ön siparişe açılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin teslimat tarihi, 23 Ekim'den kasım ayına kadar geriledi. Teslimat tarihleri, renk ve depolama seçeneklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini 16 Ekim itibarıyla Avustralya, Çin, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD ve 30’dan fazla diğer ülke ve bölgede ön siparişe açtı. Ancak ön siparişlerin başlamasından dakikalar sonra birçok bölgede teslimat tarihleri belirlenenden daha ileri bir zamana çekildi.

Bu noktada Apple'ın web sitesi, iPhone 12 Pro modelinde 'Pasifik Mavisi' gibi popüler renkler ve 128 GB yapılandırma varyantı için 9-16 Kasım arasında bir teslimat tarihi gösteriyor. Diğer renk seçenekleri için de teslimat tarihleri benzer şekilde kasım ayına kaymış durumda.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro

Pasifik Mavisi

  • 128 GB – 9 Kasım - 16 Kasım
  • 256 GB – 9 Kasım – 16 Kasım
  • 512 GB – 9 Kasım – 16 Kasım

Gümüş

  • 128 GB – 9 Kasım – 16 Kasım
  • 256 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
  • 512 GB – 2 Kasım – 4 Kasım

Grafit

  • 128 GB – 9 Kasım – 16 Kasım
  • 256 GB – 4 Kasım – 9 Kasım
  • 512 GB – 4 Kasım – 9 Kasım

Altın

  • 128 GB – 9 Kasım – 16 Kasım
  • 256 GB – 4 Kasım – 9 Kasım
  • 512 GB – 4 Kasım – 9 Kasım

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12, renk ve yapılandırmaya bağlı olarak belirlenen tarihlerde ABD ve Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak. Ancak bazı renk ve yapılandırma seçenekleri, 3 Kasım'dan önce temin edilemeyecek.

Beyaz

  • 64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
  • 128 GB – 23 Ekim
  • 256 GB – 23 Ekim

Siyah

  • 64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
  • 128 GB – 23 Ekim
  • 256 GB – 23 Ekim

Mavi

  • 64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
  • 128 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
  • 256 GB – 23 Ekim

Yeşil

  • 64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
  • 128 GB – 2 Kasım – 4 Kasım
  • 256 GB – 2 Kasım – 4 Kasım

Kırmızı

  • 64 GB – 23 Ekim
  • 128 GB – 23 Ekim
  • 256 GB – 23 Ekim

iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini veya iPhone 12 Pro Max modelleri ise 6 Kasım tarihinde ön siparişe açılacak ve ilk siparişler 13 Kasım'da teslim edilecek.
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Apple'ın Türkiye web sitesinde teslimat tarihleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor ve yalnızca "Yakında sizinle" ibaresi yer alıyor. Ancak yurt dışı stoklarında yaşanan bu gecikmenin, Türkiye'de de tarihin ertelenmesine neden olabileceğini belirtelim.

Kaynak : https://9to5mac.com/2020/10/17/iphone-12-shipping-times/
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