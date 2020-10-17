iPhone 12 Modellerinin Teslimat Tarihi Kasım Geriledi

Dün ön siparişe açılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin teslimat tarihi, 23 Ekim'den kasım ayına kadar geriledi. Teslimat tarihleri, renk ve depolama seçeneklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerini 16 Ekim itibarıyla Avustralya, Çin, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD ve 30’dan fazla diğer ülke ve bölgede ön siparişe açtı. Ancak ön siparişlerin başlamasından dakikalar sonra birçok bölgede teslimat tarihleri belirlenenden daha ileri bir zamana çekildi.

Bu noktada Apple'ın web sitesi, iPhone 12 Pro modelinde 'Pasifik Mavisi' gibi popüler renkler ve 128 GB yapılandırma varyantı için 9-16 Kasım arasında bir teslimat tarihi gösteriyor. Diğer renk seçenekleri için de teslimat tarihleri benzer şekilde kasım ayına kaymış durumda.

iPhone 12 Pro

Pasifik Mavisi

128 GB – 9 Kasım - 16 Kasım

256 GB – 9 Kasım – 16 Kasım

512 GB – 9 Kasım – 16 Kasım

Gümüş

128 GB – 9 Kasım – 16 Kasım

256 GB – 2 Kasım – 4 Kasım

512 GB – 2 Kasım – 4 Kasım

Grafit

128 GB – 9 Kasım – 16 Kasım

256 GB – 4 Kasım – 9 Kasım

512 GB – 4 Kasım – 9 Kasım

Altın

128 GB – 9 Kasım – 16 Kasım

256 GB – 4 Kasım – 9 Kasım

512 GB – 4 Kasım – 9 Kasım

iPhone 12

iPhone 12, renk ve yapılandırmaya bağlı olarak belirlenen tarihlerde ABD ve Birleşik Krallık'ta satışa sunulacak. Ancak bazı renk ve yapılandırma seçenekleri, 3 Kasım'dan önce temin edilemeyecek.

Beyaz

64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım

128 GB – 23 Ekim

256 GB – 23 Ekim

Siyah

64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım

128 GB – 23 Ekim

256 GB – 23 Ekim

Mavi

64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım

128 GB – 2 Kasım – 4 Kasım

256 GB – 23 Ekim

Yeşil

64 GB – 2 Kasım – 4 Kasım

128 GB – 2 Kasım – 4 Kasım

256 GB – 2 Kasım – 4 Kasım

Kırmızı

64 GB – 23 Ekim

128 GB – 23 Ekim

256 GB – 23 Ekim

iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini veya iPhone 12 Pro Max modelleri ise 6 Kasım tarihinde ön siparişe açılacak ve ilk siparişler 13 Kasım'da teslim edilecek.

Apple'ın Türkiye web sitesinde teslimat tarihleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor ve yalnızca "Yakında sizinle" ibaresi yer alıyor. Ancak yurt dışı stoklarında yaşanan bu gecikmenin, Türkiye'de de tarihin ertelenmesine neden olabileceğini belirtelim.