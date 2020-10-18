iPhone 12 ve 12 Mini'nin Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Apple’ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıllı telefon ailesi iPhone 12’nin alt segmentten iki telefonunun batarya kapasiteleri belli oldu. ANATEL sertifikasına göre iPhone 12 mini’de 2.227 mAh batarya bulunuyor.

Apple’ın akıllı telefonları, işlemci gibi donanımlarda sektörün en başarılı cihazları arasında bulunsa da batarya kapasiteleri her zaman düşük tutulmuştur. Bunun arkasında cihazın iOS ile yakaladığı başarılı optimizasyon da bulunuyor, fakat burada kullanıcılar şirketin Android cihazlarla yarışabilecek düzeylerde bataryaya sahip telefonlar üretmesini istiyor.

Her ne kadar bu istek son yıllarda çok artmış olsa da Apple’ın bu konuda çalışma yapmadığını söyleyebiliriz. Bu sene de lansmanda yeni telefonlarının batarya kapasitelerini açıklamayan şirketin, neden bir açıklama yapmadığı kapasiteler ortaya çıkınca daha net anlaşıldı. Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı ANATEL’de sertifikaları ortaya çıkan iPhone 12 mini ve iPhone 12 cihazlarının batarya kapasitesi de belli oldu.

iPhone 12 serisinin bataryaları kaç mAh?

ANATEL tarafından ortaya çıkarılan sertifikaya göre iPhone 12 mini’de 2.227 mAh batarya bulunuyor. iPhone 12’ye baktığımızda ise karşımıza 2.815 mAh’lik bir batarya çıkıyor. Son derece düşük kabul edebileceğimiz bu batarya kapasiteleri, Apple’ın önceki modeli iPhone 11’in 3.110 mAh’lik bataryasından bile daha düşük. Bu haliyle baktığımızda iPhone 12 ailesinin batarya olarak bir gelişme yaşamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kullanım ömrüne etkisi ne?

iPhone 12 serisinin batarya performansı düşük olsa da bu açığını 5 nm mimariyle geliştirilen A14 Bionic yonga setiyle kapatıyor. Bu açığın kapanmasıyla iPhone 11 ve 12’nin video oynatma süreleri 17 saat olarak eşitlendi. iPhone 12 mini ise 15 saat video oynatma süresine sahip. iPhone 12’nin üstün olduğu tek yer ise online video izleme süreleri oldu. iPhone 12, 11 saat online video izleme süresi sunarken iPhone 11 ve iPhone 12 mini 10 saatte kaldı.

iPhone 12 mini ve iPhone 12’nin batarya kapasitelerinin dışında iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’in batarya kapasiteleri hala bilinmiyor. Peki sizce Apple’ın batarya konusunda bu kadar cimri olmasının sebebi ne olabilir? Zaten iyi bir optimizasyona sahip iOS işletim sistemine bir de 5000 mAh kapasiteli batarya eklense daha fazla kullanıcı iPhone tercih etmez mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.