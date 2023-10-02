iPhone 15 Pro Max, laboratuvar ortamında dayanıklılık testine sokuldu. 100 kez düşürülen ve çok ciddi bir kuvvet altında bükme testine giren telefon, her ikisini de başarıyla geçmeyi başardı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone 15 serisi, dünya genelinde satışa çıktı. Artık içerik üreticiler de sıradan kullanıcılar da Apple'ın en yeni telefonlarını deneyimleyebiliyorlar. Pek çok kişinin merakla beklediği şey ise iPhone 15 modellerine yapılacak sağlamlık testleri.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ünlü YouTube kanalı JerryRigEverything'de paylaşılan bir videodan bahsetmiştik. iPhone 15 Pro Max'in arka camı, hafif bir kuvvet uygulandığı anda kırılmıştı. Bunun nedeninin titanyum çerçevenin bükülmeye karşı fazla dayanıklı olmasından kaynaklanabileceğini söylemiştik. Bugün konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Laboratuvar ortamında dayanıklılık testine sokulan iPhone 15 Pro Max, tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardı.

iPhone 15 Pro Max, 50 kilogram kuvvete dayandı!

Consumer Reports ekibi, iPhone 15 Pro Max'in ne kadar dayanıklı olduğunu tespit etmek için iki test yaptı. Bunların ilki düşürme, ikincisi ise bükülme testiydi. Ekip, düşürme testinde telefonu çamaşır makinesine benzeyen bir kabın içine bıraktı ve 50 kez çevirdi. Telefonu kontrol edip 50 kez daha çeviren ekip, test sonunda çarpıcı bir durumla karşılaştı. 100 kez düşen iPhone 15 Pro Max, bu testi ufak çiziklerle atlatmıştı. Ancak bundan fazlası vardı.

iPhone 15 Pro Max için yapılan en önemli test, bükülme ile ilgiliydi. Consumer Reports, iPhone 15 Pro Max'in üzerine 50 kilogram kuvvet uyguladı ve sonuçları inceledi. JerryRigEverything, telefonu saniyeler içerisinde kırmış olsa da laboratuvarda böyle bir şey yaşanmadı. Telefon çok ciddi anlamda bükülse de test sonunda çalışıyordu ve arka camında da hiçbir sorun yoktu. ..

iPhone 15 Pro Max'in girdiği sağlamlık testini aşağıdan izleyebilirsiniz: