Apple'ın bu sene bizlerle tanıştıracağı yeni iPhone 17 Air'ın tasarımını gösteren yeni görseller paylaşıldı. Görseller, cihazın "tarihin en ince iPhone'u" ünvanının hakkını vereceğini gösteriyor.

Apple, bu sene eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 modellerinde büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Öyle ki Plus modelin kaldırılıp yerine ince tasarıma odaklanan yepyeni “iPhone 17 Air” ismi verilen bir telefon gelecek.

iPhone 17 Air’ın özellikleri ve tasarımı konusunda bugüne kadar birçok sızıntı görmüştük. Şimdi ise telefonun tasarımı hiç olmadığı kadar net bir şekilde görüntülendi. Muhtemelen cihazın bir maketini içeren görseller, ünlü sızıntı kaynağı Majin Bu tarafından paylaşıldı.

iPhone 17 Air, bir sürpriz olmazsa böyle gözükecek

Görsellerdeki cihaz, telefon hakkında şimdiye kadar çıkan tüm sızıntıları doğruluyor. Arka tarafında inceliği korumak için kullanılan tekli kamera kurulumu var. Bu kameranın adası, tıpkı Google Pixel telefonlar gibi pil şeklinde ve soldan sağa doğru uzanıyor. Kamera soldayken flaş ve LİDAR sensör en sağa yerleştirilmiş.

Cihazın inanılmaz inceliğin ide görsellerden görebiliyoruz. Sızıntılara göre Apple, telefonda 5,5 milimetrelik bir kalınlık kullanmayı planlıyor. Bu da iPhone 17 Air’ın tarihteki en ince iPhone modeli olacağı anlamına geliyor. Önceden bu unvan 6,9 mm ile iPhone 6’ya aitti. iPhone 17 Air, ona büyük fark atacak.

iPhone 17 Air, eylül ayında diğer iPhone 17 modelleriyle birlikte tanıtılacak. Resmî tanıtımda tüm detaylarını göreceğiz ancak şimdiden telefonda nasıl özellikler yer aldığını merak ediyorsanız aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.