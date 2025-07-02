Apple'ın şirketin logosunun konumunu değiştirme kararının ardından şimdi de MagSafe kılıf tasarımını değiştirdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir gelişmeye göre Apple, iPhone 17 serisinde Apple logosunun yerini değiştirecek. Bugün ortaya çıkan yeni gelişmeye göre ise iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, önceki iPhone’lara göre MagSafe mıknatıs tasarımında küçük ama dikkat çeken bir değişiklikle gelecek.

Paylaşılan yeni sızıntıya göre yeni mıknatıs dizilimi artık tam bir daire şeklinde değil, yani küçük bir boşluk bırakılmış. Majin Bu’nun paylaştığı fotoğrafta, iPhone 17 Pro için üretilen kılıflardaki yeni MagSafe düzeni görülüyor.

iPhone 17 Pro MagSafe kılıfı böyle görünecek:

İddialara göre bu değişiklik, iPhone’un arkasındaki Apple logosunun daha büyük kamera çıkıntısı nedeniyle aşağıya alınmasından kaynaklanıyor. Yani yeni MagSafe düzeni, kılıf takıldığında logonun görünmeye devam etmesini sağlıyor.

İyi haber şu; MagSafe düzeni değişse de eski MagSafe aksesuarlar yeni iPhone 17 Pro modelleriyle uyumlu olacak. Yani bu yenilik büyük bir teknolojik fark getirmiyor, daha çok Apple logosunun yerinin değiştirilmesinden kaynaklı estetik bir düzenleme gibi görünüyor.

Buna ek olarak iPhone 17 Pro’nun MagSafe şarj hızlarında da küçük bir artış olabileceği konuşuluyor ama şimdilik bu konuda resmî bir bilgi yok.