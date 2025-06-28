Digital Chat Station, Apple'ın iPhone 17'de ekran boyutunu artıracağını ileri sürdü. İddiaya göre serinin temel modeli, artık daha büyük bir ekrana sahip olacak. Peki diğer modeller?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eylül ayında duyuracağı iPhone 17 ailesi ile ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. Akıllı telefon dünyasıyla ilgili güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station, Apple'ın iPhone 17 ailesinin temel modeli için radikal bir karar aldığını söyledi. Alınan karar, küçük ekran tutkunlarını rahatsız edecek gibi görünüyor.

Apple, çok uzun zamandır temel modellerinde 6.1 inç ekran boyutu kullanıyor. Bu ekran boyutu, piyasa koşullarının biraz daha altında. İşte Digital Chat Station'a göre Apple, 2025 yılı itibarıyla bu durumu değiştirecek. Peki iPhone 17'nin ekran boyutu kaç inç olacak?

iPhone 17, daha büyük bir ekranla gelecek!

Digital Chat Station'ın açıklamasına göre iPhone 17'de 6.3 inç boyutlu bir ekran bulunacak. Serinin diğer üyelerinde ise 6.6 inç ve 6.9 inç ekran kullanılmaya devam edecek. iPhone 17 Pro'da da tahmin edebileceğiniz üzere 6.3 inç ekran bizleri bekliyor olacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17, büyük oranda iPhone 16'ya benzer bir yapıda olacak. Bu bağlamda; A18 işlemci ve 8 GB RAM gibi özellikler, yeni modelde korunmaya devam edecek. Telefonlar arasındaki farklar ise bu haberimizde bahsettiğimiz ekran boyutuna ek olarak ön kamera ve ekran tazeleme oranında kendini gösterecek. İddialara göre iPhone 17, 120 Hz ekran ve 24 MP selfie kamera ile gelecek.